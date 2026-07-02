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Тръмп стана „доктор“: Публикува AI видео, в което лекува Де Ниро и Упи Голдбърг

Доналд Тръмп взриви социалните мрежи с поредното си причудливо видео. С помощта на изкуствен интелект той влезе в ролята на лекар, за да диагностицира най-големите си критици от Холивуд, предписвайки им молитви и... диетична кола за лечение

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 17:12
Тръмп стана „доктор“: Публикува AI видео, в което лекува Де Ниро и Упи Голдбърг
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп публикува поредния си изключително странен видеоклип, генериран с помощта на изкуствен интелект. В него той влиза в ролята на лекар и диагностицира дузина холивудски знаменитости със „Синдром на Тръмп разстройството“ (Trump Derangement Syndrome - TDS), пише Independent.

Видеото включва дигитално пресъздадени изображения и гласове на популярни актьори и известни личности, които Тръмп многократно е атакувал в реалния живот. Сред „пациентите“ в клипа се отличават имената на Робърт Де Ниро, Упи Голдбърг, Джулия Робъртс и Роузи О'Донъл.

„Вие или някой ваш познат диагностициран ли е със Синдрома на Тръмп разстройството?“, пита генерираният от изкуствен интелект Тръмп в началото на 90-секундния клип, споделен в неговата платформа Truth Social късно в сряда. „Симптомите могат да бъдат безмилостни. За щастие, аз съм д-р Тръмп и имам готов план за вашето лечение.“

След това виртуалният медик кани зрителите да чуят изповедите на някои от неговите „пациенти“.

  • Холивудски звезди като „болни пациенти“

„Не можех да ям, не можех да спя, постоянно бях ядосан...“, казва фалшивият Робърт Де Ниро в клипа. „Правех всички около мен нещастни.“

„Чувствам се сякаш съм остаряла с 20 години през последните две години“, добавя клонингът на Джулия Робъртс, оплаквайки се от постоянно безпокойство за бъдещето.

Генерираната с AI версия на Роузи О'Донъл твърди, че „страда от това състояние повече от десетилетие“, докато дигиталната Упи Голдбърг признава със съкрушен глас, че е вярвала, че е „загубена кауза“. Сред останалите пародирани звезди във видеото са актьорите Едуард Нортън и Джон Легуизамо – и двамата известни с острите си публични критики към политика.

Едва в самия край на видеото „доктор Тръмп“ разкрива в какво всъщност се състои неговото магическо лечение.

„Изключете фалшивите новини от телевизора“, напътства той. „Помолете се и ако някога се почувствате тревожни, просто изпийте една диетична кола като мен. Гарантирам ви, че ще видите забележителна разлика в живота си.“

  • Историята зад „Синдрома на Тръмп разстройството“

Тръмп редовно използва термина „Синдром на Тръмп разстройството“, за да осмива своите политически и медийни опоненти. В миналото той дори е твърдял пред служители в Овалния кабинет, че е чувал от медицински лица, че това „всъщност е реално съществуваща болест“.

Самият термин обаче е политическа сатира с история. Той е адаптация на „Синдрома на разстройството на Буш“, въведен за първи път от известния колумнист Чарлз Краутхамър през 2003 г. Тогава Краутхамър описва феномена като „остро начало на параноя у иначе напълно нормални хора, проявяващо се като реакция към политиките, управлението и самото съществуване на Джордж У. Буш“.

Всички знаменитости, включени в клипа, имат дълга история на вражда с Тръмп. Робърт Де Ниро наскоро го нарече „екзистенциална заплаха за нашите свободи и сигурност“. Роузи О'Донъл и Тръмп са в жестока публична война в медиите още от далечната 2006 г. Упи Голдбърг, в качеството си на водещ на предаването The View, открито заяви, че Тръмп иска да бъде „диктатор до живот“. Джулия Робъртс пък беше гласът зад официално видео на прогресивната християнска организация Vote Common Good, в което призоваваше жените да гласуват по съвест за Камала Харис, независимо от мнението на съпрузите им.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Изкуствен интелект AI видео Синдром на Тръмп разстройството Холивуд Робърт Де Ниро
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