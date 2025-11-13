Любопитно

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Медицински експеримент, представен като научен пробив, се превръща в една от най-трагичните човешки истории на XX век

13 ноември 2025, 16:28
Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче
Източник: iStock/Getty Images

М алко медицински случаи в историята са носили толкова тежест и противоречия, колкото животът на Дейвид Раймър. Роден в Канада през 1965 г., той става обект на радикален експеримент, целящ да докаже, че половата идентичност може да се формира изцяло от възпитанието, а не от биологията.

След трагичен инцидент в ранна детска възраст лекарите убеждават родителите му да го отгледат като момиче, въпреки че е роден момче.

В епоха, когато дебатът „природа срещу възпитание“ доминира в психологията и медицината, случаят на Раймър е представен като доказателство, че полът е гъвкав и подлежи на социално моделиране.

С години неговата история се цитира като пример в подкрепа на теорията за половата неутралност – докато истината не излиза наяве. Тя разкрива не само дълбоко човешко страдание, но и пагубните последици от това да поставиш теорията и научните амбиции над човешкото достойнство.

  • Детство и фаталното обрязване

Дейвид Раймър е роден на 22 август 1965 г. в Уинипег, Манитоба, като по-големият от еднояйчни близнаци. Родителите му, Джанет и Рон, го кръщават Брус, а брат му – Брайън. При раждането и двете момчета са здрави, но на шестмесечна възраст им е поставена диагноза фимоза – състояние, което засяга препуциума и може да затрудни уринирането.

На седем месеца близнаците са насочени за обрязване. Вместо стандартна хирургична процедура, д-р Жан-Мари Юо използва електрокаутеризация – метод с електрически ток. Резултатът е катастрофален: пенисът на Брус е изгорен до непоправимо състояние. За щастие, Брайън не е подложен на операция, тъй като състоянието му се подобрява естествено.

Семейство Раймър е съкрушено. Местните лекари не предлагат реално решение, а мисълта да отгледат сина си без функциониращи мъжки гениталии кара родителите да търсят изход.

През 1967 г. Джанет и Рон виждат по телевизията психолога д-р Джон Мъни от университета „Джонс Хопкинс“, който говори за интерсексуални деца, преназначени като момичета. Уверените му твърдения, че половата идентичност е „гъвкава“ в ранна възраст, дават на родителите надежда, че Брус може да има „нормален“ живот.

  • Преназначеният живот

Джон Мъни вече е добре известен с теорията си за половата неутралност – идеята, че полът се формира основно от възпитанието и социалната среда. Случаят на Брус му се струва „перфектен експеримент“ – еднояйчен близнак, който може да служи като контролен субект за сравнение.

Той убеждава семейството да се съгласи на смяна на пола. На 22-месечна възраст Брус претърпява операция за отстраняване на тестисите, а хирурзите му оформят рудиментарни женски гениталии. Родителите започват да го отглеждат като Бренда. За света тя е малко момиченце, докато брат ѝ Брайън расте като момче.

Мъни представя случая в медицинската литература под името „случаят Джон/Джоан“, описвайки Бренда като „щастливо, здраво момиче, което обича да играе с кукли“.

Истината е различна. Бренда от ранна възраст отказва да носи рокли, предпочита традиционно момчешки игри и изразява дълбок дискомфорт от наложената ѝ роля.

Според биографа Джон Колапинто, автор на книгата „Както го е създала природата“ (2001), сесиите на Мъни включвали това, което той наричал „детски сексуални репетиционни игри“.

Близнаците по-късно свидетелстват, че били принуждавани да извършват унизителни действия, което ги травмирало дълбоко. Брайън споделя за тези преживявания „само с най-голяма емоционална тревога“, а Дейвид отказвал да говори публично за тях.

  • Юношество и разкриване на истината

С израстването на Бренда пукнатините в теорията на Мъни стават все по-очевидни. В училище съучениците ѝ усещат, че е „различна“ – тя е подигравана и изолирана. Опитите на лекарите да я феминизират чрез хормонални терапии и женски дрехи се провалят.

Когато навършва 13 години, Бренда признава на родителите си, че не може повече да живее като момиче и заплашва да сложи край на живота си, ако бъде принудена да продължи.

Отчаяни, родителите решават да ѝ разкрият истината. На 14 март 1980 г., на 14-годишна възраст, Бренда научава всичко – за инцидента, операциите и експеримента. Разкритието е шокиращо, но и освобождаващо. Тя най-накрая разбира защо никога не се е чувствала комфортно в наложената си идентичност.

Бренда решава да си върне мъжката същност и избира името Дейвид, символ на ново начало.

Следват медицински процедури – терапия с тестостерон, двойна мастектомия и по-късно фалопластика за реконструкция на мъжките гениталии. За първи път от детството си той може да живее като себе си.

  • Животът на възрастен и публичното разкритие

В зрелите си години Дейвид се стреми към нормален живот. Работи на различни места – в кланица, после в занаятчийството. През 1990 г. се жени за Джейн Фонтейн и осиновява трите ѝ деца, създавайки семейство, за което винаги е мечтал.

Обичал е къмпингите, риболова и колекционирането на антики – малки радости, които му дават спокойствие след бурното детство.

Историята му обаче не остава тайна. През 90-те години сексологът Милтън Даймънд го убеждава да разкаже публично преживяното, за да предотврати бъдещи подобни случаи. До този момент трудовете на Мъни все още се цитирали като доказателство за „успешно“ преназначаване.

През 1997 г. случаят на Дейвид става публично известен, а три години по-късно журналистът Джон Колапинто публикува книгата „Както го е създала природата: Момчето, което е било отгледано като момиче“.

Тя разкрива пълната истина за страданията на Дейвид и окончателно дискредитира Джон Мъни. Книгата става бестселър и предизвиква широк обществен дебат за етиката в медицината и психологията. Благодарение на смелостта на Дейвид, подобни експерименти с преназначаване на бебета са изоставени.

  • Трагичен край

Въпреки усилията да продължи напред, миналото никога не напуска Дейвид. През 2002 г. брат му близнак Брайън умира от свръхдоза лекарства – загуба, която го съкрушава. Той посещава гроба му всеки ден.

След смъртта на брат си Дейвид губи работата си, изпада във финансови затруднения и преживява раздяла със съпругата си.

На 4 май 2004 г., в родния Уинипег, Дейвид Раймър слага край на живота си. Той е едва на 38 години.

В продължение на десетилетия след първоначалния доклад на Мъни, че смяната на пола е била успешна, неговата гледна точка доминира в медицината. Но публикуването на изследванията на Даймънд и книгата на Колапинто променят разбирането за биологичната същност на пола и поставят траен морален урок в историята на науката.

Източник: rarehistoricalphotos.com    
Дейвид Раймър полова идентичност природа срещу възпитание медицински експеримент
Последвайте ни
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Синя и зелена зона в София скачат двойно

Синя и зелена зона в София скачат двойно

carmarket.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 7 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 8 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 9 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 10 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

По-гъвкави условия на труд за родители на деца под 12 години

По-гъвкави условия на труд за родители на деца под 12 години

България Преди 11 минути

Това приеха депутатите на първо четене

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

България Преди 17 минути

Парламентът одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Сред предложенията е забрана лични автомобили да се предоставят на службата или да се оборудват със специален режим на движение

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

България Преди 1 час

"Той съдейства напълно на разследването", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 1 час

Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 2 часа

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Доналд Тръмп

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Свят Преди 2 часа

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 3 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

България Преди 3 часа

,

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

България Преди 3 часа

Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 3 часа

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

България Преди 3 часа

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

България Преди 3 часа

Предвидени са 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

България Преди 3 часа

Жената е приета в болница с опасност за живота след счупени ребра и перфорация на бял дроб, а мъжът е задържан в Добрич и е образувано досъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Любопитно Преди 3 часа

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Скандал преди сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи: защо свекървата не е поканена? (ВИДЕО)

Edna.bg

Български град попадна в класация за 10-те най-подценявани дестинации в Европа за 2026 г.

Edna.bg

Тита зарадва феновете с нещо много апетитно

Gong.bg

Ето как Араухо си прави майтап с Ямал (видео)

Gong.bg

СДВР: Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Nova.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени от 5 януари

Nova.bg