Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

М алко медицински случаи в историята са носили толкова тежест и противоречия, колкото животът на Дейвид Раймър. Роден в Канада през 1965 г., той става обект на радикален експеримент, целящ да докаже, че половата идентичност може да се формира изцяло от възпитанието, а не от биологията.

След трагичен инцидент в ранна детска възраст лекарите убеждават родителите му да го отгледат като момиче, въпреки че е роден момче.

В епоха, когато дебатът „природа срещу възпитание“ доминира в психологията и медицината, случаят на Раймър е представен като доказателство, че полът е гъвкав и подлежи на социално моделиране.

С години неговата история се цитира като пример в подкрепа на теорията за половата неутралност – докато истината не излиза наяве. Тя разкрива не само дълбоко човешко страдание, но и пагубните последици от това да поставиш теорията и научните амбиции над човешкото достойнство.

Детство и фаталното обрязване

Дейвид Раймър е роден на 22 август 1965 г. в Уинипег, Манитоба, като по-големият от еднояйчни близнаци. Родителите му, Джанет и Рон, го кръщават Брус, а брат му – Брайън. При раждането и двете момчета са здрави, но на шестмесечна възраст им е поставена диагноза фимоза – състояние, което засяга препуциума и може да затрудни уринирането.

На седем месеца близнаците са насочени за обрязване. Вместо стандартна хирургична процедура, д-р Жан-Мари Юо използва електрокаутеризация – метод с електрически ток. Резултатът е катастрофален: пенисът на Брус е изгорен до непоправимо състояние. За щастие, Брайън не е подложен на операция, тъй като състоянието му се подобрява естествено.

Семейство Раймър е съкрушено. Местните лекари не предлагат реално решение, а мисълта да отгледат сина си без функциониращи мъжки гениталии кара родителите да търсят изход.

През 1967 г. Джанет и Рон виждат по телевизията психолога д-р Джон Мъни от университета „Джонс Хопкинс“, който говори за интерсексуални деца, преназначени като момичета. Уверените му твърдения, че половата идентичност е „гъвкава“ в ранна възраст, дават на родителите надежда, че Брус може да има „нормален“ живот.

Преназначеният живот

Джон Мъни вече е добре известен с теорията си за половата неутралност – идеята, че полът се формира основно от възпитанието и социалната среда. Случаят на Брус му се струва „перфектен експеримент“ – еднояйчен близнак, който може да служи като контролен субект за сравнение.

Той убеждава семейството да се съгласи на смяна на пола. На 22-месечна възраст Брус претърпява операция за отстраняване на тестисите, а хирурзите му оформят рудиментарни женски гениталии. Родителите започват да го отглеждат като Бренда. За света тя е малко момиченце, докато брат ѝ Брайън расте като момче.

Мъни представя случая в медицинската литература под името „случаят Джон/Джоан“, описвайки Бренда като „щастливо, здраво момиче, което обича да играе с кукли“.

Истината е различна. Бренда от ранна възраст отказва да носи рокли, предпочита традиционно момчешки игри и изразява дълбок дискомфорт от наложената ѝ роля.

Според биографа Джон Колапинто, автор на книгата „Както го е създала природата“ (2001), сесиите на Мъни включвали това, което той наричал „детски сексуални репетиционни игри“.

Близнаците по-късно свидетелстват, че били принуждавани да извършват унизителни действия, което ги травмирало дълбоко. Брайън споделя за тези преживявания „само с най-голяма емоционална тревога“, а Дейвид отказвал да говори публично за тях.

Юношество и разкриване на истината

С израстването на Бренда пукнатините в теорията на Мъни стават все по-очевидни. В училище съучениците ѝ усещат, че е „различна“ – тя е подигравана и изолирана. Опитите на лекарите да я феминизират чрез хормонални терапии и женски дрехи се провалят.

Когато навършва 13 години, Бренда признава на родителите си, че не може повече да живее като момиче и заплашва да сложи край на живота си, ако бъде принудена да продължи.

Отчаяни, родителите решават да ѝ разкрият истината. На 14 март 1980 г., на 14-годишна възраст, Бренда научава всичко – за инцидента, операциите и експеримента. Разкритието е шокиращо, но и освобождаващо. Тя най-накрая разбира защо никога не се е чувствала комфортно в наложената си идентичност.

Бренда решава да си върне мъжката същност и избира името Дейвид, символ на ново начало.

Следват медицински процедури – терапия с тестостерон, двойна мастектомия и по-късно фалопластика за реконструкция на мъжките гениталии. За първи път от детството си той може да живее като себе си.

Животът на възрастен и публичното разкритие

В зрелите си години Дейвид се стреми към нормален живот. Работи на различни места – в кланица, после в занаятчийството. През 1990 г. се жени за Джейн Фонтейн и осиновява трите ѝ деца, създавайки семейство, за което винаги е мечтал.

Обичал е къмпингите, риболова и колекционирането на антики – малки радости, които му дават спокойствие след бурното детство.

Историята му обаче не остава тайна. През 90-те години сексологът Милтън Даймънд го убеждава да разкаже публично преживяното, за да предотврати бъдещи подобни случаи. До този момент трудовете на Мъни все още се цитирали като доказателство за „успешно“ преназначаване.

През 1997 г. случаят на Дейвид става публично известен, а три години по-късно журналистът Джон Колапинто публикува книгата „Както го е създала природата: Момчето, което е било отгледано като момиче“.

Тя разкрива пълната истина за страданията на Дейвид и окончателно дискредитира Джон Мъни. Книгата става бестселър и предизвиква широк обществен дебат за етиката в медицината и психологията. Благодарение на смелостта на Дейвид, подобни експерименти с преназначаване на бебета са изоставени.

Трагичен край

Въпреки усилията да продължи напред, миналото никога не напуска Дейвид. През 2002 г. брат му близнак Брайън умира от свръхдоза лекарства – загуба, която го съкрушава. Той посещава гроба му всеки ден.

След смъртта на брат си Дейвид губи работата си, изпада във финансови затруднения и преживява раздяла със съпругата си.

На 4 май 2004 г., в родния Уинипег, Дейвид Раймър слага край на живота си. Той е едва на 38 години.

В продължение на десетилетия след първоначалния доклад на Мъни, че смяната на пола е била успешна, неговата гледна точка доминира в медицината. Но публикуването на изследванията на Даймънд и книгата на Колапинто променят разбирането за биологичната същност на пола и поставят траен морален урок в историята на науката.