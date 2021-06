Това е най-ценният предмет в света

Т ой е буквалното въплъщение на основаването на Китай. Печатът на наследството е в основата на концепцията за „Небесния мандат” - философското учение, използвано от древността, за да оправдае управлението на китайския император.

Предаван е от династия на династия повече от хилядолетие, преди мистериозно да бъде загубен. Днес никой не знае със сигурност как и кога е изчезнал.

Ако бъде открит обаче той би бил най-ценният предмет в света. Не само историческата му стойност е огромна. Печатът би бил желан както от Китай, така и от конкурентните държави и най-вече от Тайван. В миналото с този предмет се е предавала императорската власт над Китайската империя. Той е символът на мандата за управление, даден от боговете на императора. Така че печатът би имал несравнимо историческо, културно и политическо значение в наши дни. Стойността му би се измервала в милиарди долари.

Печатът е създаден през 221 г. пр. Хр. от Цин Шъхуан, първият император на Китай, който обединява страната и създава първата династия Цин (秦朝).

В съкровищницата на един от победените военачалници се съхранявал знаменит нефритен диск, за който се считало, че е с божествен произход. Цин Шъхуан наредил от този нефрит да му бъде изработен печат и върху него да бъдат изписани думите: „Получи мандата от Небето, а с него дълголетие и просперитет”.

Heirloom Seal of the Realm



Discovered in 1738, the carved words read: "Receive the mandate of Heaven, with it longevity & prosperity".



The original seal w the same text was created in 221 BC, Qin Dynasty, could not be located after Ming. The treasure hunt continues.