Н ова императорска епоха започва в Япония. Тя ще се казва Рейва, а името идва от античната поезия.

На 1 май принц Нарухито става император, заяви правителството в понеделник. На специална пресконференция японският премиер Шиндзо Абе изрази надежда, че названието ще бъде прието от японския народ. "Потвърдихме решимостта си заедно с целия народ да поставим началото на нова ера, пълна с надежди и благодарности за мирни дни", каза Абе, разяснявайки смисъла на думата Рейва.

Названието Рейва условно може да се преведе като "Благоденствие и хармония", отбелязва ТАСС. То е взето от най-стария сборник с японска поезия Маньошу, съставен през седми и осми век, каза на пресконференция говорителят на правителството Йошихиде Суга, съобщи ДПА.

85-годишният Нарухито

ще седне на трона ден, след като баща му, император Акихито, абдикира на 30 април, завършвайки ерата на Хейсей, която започна през 1989 година. С решението да се откаже от престола, император Акихито стана първият абдикирал от повече от два века.

(Обикновено нова ера настъпва само когато императорът е починал и неговият наследник поема трона.)

