Любопитно

Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет

През зимата е лесно да изпаднем в навици, които ни карат да се чувстваме сигурни и комфортно, но същите тези навици могат да изтощят енергията ви и да ви попречат да се насладите на това, което пролетта предлага

11 април 2026, 13:41
Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет
Източник: iStock/GettyImages

П рез зимата е лесно да изпаднем в навици, които ни карат да се чувстваме сигурни и комфортно, независимо дали прекарваме повече време на закрито или пием лате едно след друго. Въпреки това, същите тези навици могат да изтощят енергията ви и да ви попречат да се насладите на това, което пролетта предлага.

Дори ако все още не сте готови да се разделите с онези удобни анцузи, има неща, които можете да направите, за да излезете от зимната рутина. Говорихме с експерти по психично здраве за навиците, които трябва да оставите зад гърба си, за да си осигурите по-щастлива и по-здрава пролет.

Ето кои са 7-те зимни навика, от които е добре да се откажете през пролетта

Ставане късно

Източник: iStock/GettyImages

Мечките не са единствените, които забавят темпото, когато температурите паднат. Но пренасянето на този навик в пролетта означава да пропускате сутрешната светлина, която увеличава серотонина и може да подобри настроението и енергията. Серотонинът е химично вещество, което регулира настроението ни, съня и храносмилането.

Стоенето до късно или спането до късно може да наруши нашия циркаден ритъм, който е цикълът ни сън–бодърстване. Вместо това, наличието на постоянен час за лягане и събуждане може да помогне за прехода към пролетта. Експертите препоръчват да ставате малко по-рано и да излизате навън възможно най-скоро. Излагането на ярка светлина сутрин може да помогне за подобряване на бдителността през деня и качеството на съня през нощта.

Прекарване на повече време на закрито

Между студените температури и по-малкото часове дневна светлина е лесно да се разбере защо свикваме да стоим вътре. Този навик може да продължи дори когато времето се затопли. 

Започнете с малки стъпки, като отваряне на прозорец, почивка за кафе навън или разходка около квартала по време на обедната почивка. Излизането навън може да помогне за настроението, енергията, перспективата и просто да се почувствате малко по-живи.

Пиене на твърде много кофеин

Източник: iStock/GettyImages

Когато навън е студено, сме склонни да посягаме към топли напитки, особено кафе. Но твърде много кофеин създава цикъл на превъзбуда, последвана от умора, който нарушава съня ни. Нарушеният сън след това ни кара да посягаме към повече кофеин на следващата сутрин.

Подобно на това да имате постоянен час за лягане, намаляването на кофеина може да ни помогне да спим по-добре и по-дълго. Вместо напълно да се отказвате от ритуала с кафето, заменете следобедното с безкофеиново или чай. 

Отказване от планове

Когато се стъмва в 16:00 ч., диванът започва да изглежда по-привлекателен от предястията, които сте планирали да поръчате по време на вечер навън с приятели. Започвате да си мислите – наистина ли ще се разсърдят, ако отмените в последния момент? Но когато отказването от планове се превърне в модел, това тихо може да доведе до изолация. Лолкото повече стоим вкъщи, толкова по-трудно става да излизаме.

Когато сте изкушени да отмените планове, си задайте въпроса: „Наистина ли имам нужда от почивка в момента, или избягвам усилие, дискомфорт или тревожност?“. Почивката е важна, но си струва да се замислите защо не ви се става от дивана. Вместо да отменяте, опитайте да се ангажирате с по-малки цели, като например да отидете за един час или да присъствате на събитие без натиск да сте „във форма“ през цялото време.

Избягване на упражнения

Източник: iStock/GettyImages

Никой не би ви обвинил, ако искате да пропуснете тренировка, когато е студено и дъждовно. Но когато спрем да се движим, това може да понижи настроението ни, да увеличи нивата на стрес и да ни остави да се чувстваме психически блокирани.

Понякога се чувстваме немотивирани, защото си мислим, че упражненията означават пълна тренировка или интензивен режим. Започнете с малки стъпки, независимо дали това означава да се разтягате пет минути, да излезете на 15-минутна разходка след работа или да направите кратка тренировка у дома, която ви харесва. 

Пренебрегване на безпорядъка

Нещо ви стресира и вероятно минавате покрай него всеки ден. Може би това е купчина неотворени кутии или чекмедже, пълно със стари зарядни за телефони и непишещи химикалки. Безпорядъкът изпраща сигнал към мозъка, че има незавършени задачи навсякъде, където погледнете.

Лесно е да забравим връзката между тревожността и физическото пространство. Когато пролетта настъпи и светът се отвори, всички тези неща вътре могат да започнат да ви карат да се чувствате притиснати. Експерт съветва да се справяте с по едно нещо наведнъж, независимо дали това е разчистване на едно чекмедже или рафт.

Често поръчване на храна за вкъщи

Източник: iStock/Guliver Images

Храната за вкъщи е вкусна и удобна, но може да бъде и скъпа, тъй като бакшишите и таксите за доставка се натрупват. Поръчването на храна също може да ви направи по-малко осъзнати за това какво приемате в тялото си. Когато се превърне в навик, това може да ви отдалечи от рутините, които ви помагат да се чувствате подхранени, стабилни и осъзнати.

Целта не е да се засрамвате, за да спрете да поръчвате храна за вкъщи, а да направите другите варианти по-лесни. Например, можете да поддържате кухнята си заредена със съставки за приготвяне на лесни ястия или да повтаряте прости рецепти. Когато ви се прииска да поръчате храна се запитайте от какво имате нужда в момента – дали от комфорт или удобство.

По темата

Източник: Real Simple    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

