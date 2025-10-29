Отменят ли коледни базари в Германия: проверка на фактите

В Германия масово отменят коледни базари заради страха от тероризъм и високите разходи за сигурност, твърдят публикации в социалните мрежи, съобщи Deutsche Welle.

Така ли е наистина?

Коледа е след по-малко от два месеца, а в Германия вече тече трескава подготовка за изграждането на прочутите коледни базари.

Въпреки това в социалните мрежи се разпространяват твърдения, че голяма част от базарите тази година са отменени. Така ли е наистина?

Във видео в ТикТок се твърди следното: "Коледа е пред вратата, но Германия отменя своите коледни базари. Изглежда, че и други места в Европа ще направят същото". Видеото е гледано над 630 000 пъти.

"СТОТИЦИ КОЛЕДНИ БАЗАРИ В ГЕРМАНИЯ СА ОТМЕНЕНИ", твърди и този потребител в X. Сходни съдържания се споделят и в Инстаграм. Но тези твърдения са неверни.

Над 2500 базара и тази година

В Германия годишно се провеждат над 2500 коледни базара. Само Striezelmarkt в Дрезден - един от най-старите базари в Германия - привлича 2,5 милиона посетители всяка година. В някои малки населени места отделни базари наистина са отменени, но няма данни това да се случва повсеместно.

Само в Берлин тази година ще има над 60 базара. Германските медии съобщават само за няколко преустановявания: в Росток и тази година няма да се проведе историческият коледен базар, който вече беше отменен и през 2024-а.

В хамбургския квартал Ралщед местният базар беше отменен, защото миналата година търговците се оплакаха от ниски приходи.

Коледният базар в замъка Боделшвинг в Дортмунд пък е отменен за 2025 и 2026 г. заради мащабни ремонтни дейности в самия замък.

Всичко тръгва от един сайт, който разпространява дезинформация

В платформата X твърденията, че "стотици коледни базари в Германия" няма да отворят врати тази година, се позовават на един източник - Duna Press, където наистина има статия "Германия отменя коледните базари през 2025 година". Duna Press се представя като част от независима група за комуникация и образование.

Според статията организаторите в по-малките градове посочват "непосилни разходи за сигурност" като основна причина за отмяната. Тези разходи били резултат от поредица терористични нападения. Авторите на статията посочват два примера - градовете Райнфелд и Шонгау.

В Германия обаче няма град на име Райнфелд. Има град Райнфелден и квартал Райнфелд в Дормаген. ДВ се обърна за коментар към властите в двете населени места, както и към управата в Шонгау.

От Шонгау отговориха следното: "Коледният базар през 2025 г. ще се проведе както обикновено". Отговорът на Дормаген гласи: "През предходните години в квартал Райнфелд в Дормаген не е имало коледен базар. Такъв не се планира и през 2025 година". От Райнфелден не получихме отговор до публикуването на тази статия. Официалният уебсайт на града обаче потвърждава, че през 2025 г. ще има коледен базар.

Дезинформацията действа в няколко стъпки - първо предизвиква силни емоции, а след това сее несигурност и недоверие. Коментарите под публикациите в социалните мрежи, в които се призовава например да се отмени мюсюлманският Рамадан, показват колко разпространени са антимигрантските и антимюсюлманските нагласи.

Информация за авторката на статията в Duna Press няма. Бианка Фиренце няма нито достъпна биография, нито профили в социалните мрежи. В сайта тя публикува от август 2024 година, като основно се занимава със здравни теми и хороскопи. През октомври 2025 излизат няколко статии от нея, които описват "разпада на Германия". С езика, който използва в публикациите си, тя търси сензацията и не разчита на надеждни източници. Статиите като цяло обрисуват положението в Германия като много потискащо.

Всички изображения в тези публикации са генерирани от изкуствен интелект, включително портретната снимка на авторката Бианка Фиренце. Това повдига въпроси относно автентичността им. Единственият сътрудник с истинска снимка и профили в социалните мрежи е Пауло Фернандо де Барос, който се представя за главен редактор на J&M Duna Press. Най-старите статии на сайта са от 2017 г. и са написани на португалски език.

Профилите на Duna Press в социалните мрежи имат съвсем малко последователи и интеракции, което говори за съмнителна достоверност.

Да, мерките за сигурност са по-скъпи, но базарите не се отменят масово

Проверихме и твърдението, че "Германия отменя Коледа". Обратно търсене на изображения показва, че използваната графика е от публикация на немски език във Фейсбук. В оригиналната публикация обаче се казва само, че много организатори на коледни базари в Германия бият тревога поради високите допълнителни разходи, свързани със засилените мерки за сигурност след атентатите в Берлин (2016 г.) и Магдебург (2024 г.). Казва се също така, че "някои базари може да бъдат отменени тази година".

След атентатите на коледните базари в Берлин и в Магдебург разходите за сигурност действително се увеличиха. В Магдебург например разходите тази година се очаква да бъдат почти двойно по-високи - от 80 000 евро те ще скочат на 150 000 евро.

Въпреки че няма официални правила на федерално ниво, определени мерки вече са наложени като стандарт: бетонни бариери, проверки на чанти, видеонаблюдение, скрити ограничители по улиците. Концепциите за сигурност се изготвят от организаторите и се проверяват и одобряват от компетентните органи.

В по-малките градове общинските власти понякога поемат част от разходите. На места базарите са по-малки заради нарасналите разходи по прилагането на необходимите мерки за сигурност. Няма обаче индикации за масово отменяне на коледните базари в Германия.