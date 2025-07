„Ти си изключително добър“: Ейса Гонсалес с прочувствена подкрепа към Григор Димитров

Е йса Гонсалес застана твърдо зад любимия си Григор Димитров след сърцераздирателната му контузия по време на Уимбълдън: „Ти си изключително добър“.

Със сълзи на очи: Контузия спря Григор Димитров от победа на "Уимбълдън"

Българската тенис звезда получи топла и емоционална подкрепа от актрисата, с която има връзка, след като бе принуден да се оттегли от турнира.

34-годишният Димитров получи контузия в дясната част на гърдите след бекхенд воле в третия сет от мача си срещу Яник Синер в понеделник, 7 юли.

След преглед от медицинския екип, той взе трудното решение да прекрати участието си, въпреки че водеше с два сета. Така Синер се класира за следващия кръг.

В кадри, публикувани в официалния профил на Уимбълдън в Instagram, се вижда как публиката аплодира Димитров при напускането му на корта.

„Гледка, която никога не искаме да виждаме. Григор Димитров е принуден да се откаже, докато води с два сета на нула. Всички на #Уимбълдън ти желаем бързо възстановяване, Григор 💚💜“, гласи описанието към публикацията.

Гонсалес, приятелката на тенисиста, изрази своята подкрепа в коментар под видеото: „ПОБЕДИТЕЛ. Той ще напише още по-вдъхновяваща история. По-силен отвътре и отвън. ❤️“

35-годишната актриса сподели и прочувствено послание към Димитров в своя Instagram Story:

„Любовта на живота ми. Не бих могла да бъда по-горда с теб. Ти си изключителен. Това е просто момент, който ще отмине и ще те направи още по-силен. Да те гледам днес, заедно със света, беше напомняне за това кой си ТИ. Ти си победител. Всички го видяхме. И ще го направиш отново. ❤️ Обичам те, @grigordimitrov.“

Според ESPN, това е 10-ото оттегляне на Димитров от турнир от Големия шлем. Той не е успял да завърши мач в пет последователни такива надпревари — най-дългата подобна серия при мъжете в Откритата ера.

„Нямаше много късмет през последните няколко години. Невероятен играч. И мой добър приятел. Разбираме се отлично, дори извън корта“, заяви Яник Синер след мача. „Надявам се бързо да се възстанови.“

Гонсалес и Димитров официално потвърдиха връзката си в Instagram през май, след като през април бяха заснети хванати за ръце по улиците на Мадрид, с което породиха слухове за романтична връзка.

Eiza González Shows Support for Boyfriend Grigor Dimitrov After His Heartbreaking Wimbledon Injury: ‘You Are Beyond Outstanding’ https://t.co/IeePWc3XLJ