Звездните дами в живота на Григор Димитров: Пълна хронология на любовните му връзки

О т Холивуд до Монако – всяка връзка на Димитров е като тенис мач от Големия шлем: с публика, емоции и понякога… неочакван край.

Ето едни от най-известните и запомнящи се любовни истории на българската тенис звезда – с блясък, страст и звезден чар.

Григор Димитров и Ейса Гонсалес: Любов, която вдъхновява

В края на април 2025 г. Григор Димитров и Ейса Гонсалес привлякоха вниманието на медиите, когато бяха заснети, държащи се за ръце по улиците на Мадрид. Актрисата присъстваше на мач на Димитров от турнира Mutua Madrid Open, където бе забелязана да го подкрепя от трибуните.

На 17 май, по случай 34-ия рожден ден на Димитров, Гонсалес официално обяви връзката им в Instagram. Тя публикува снимки от съвместното им участие на гала вечерта "Women in Cinema" във Франция и написа: "Честит рожден ден на мъжа на моите мечти. @grigordimitrov, ти си единствен. Ти си моят абсолютно любим човек, и не мога да повярвам, че имах късмета да те намеря."

Grigor Dimitrov with Eva Longoria and Eiza González after his win in Madrid👀😍🔥 pic.twitter.com/VD8iHVUnlJ — Lina Shokh (@LinaShokh) April 26, 2025

Гонсалес, която преди е била свързвана с имена като Джейсън Момоа и Тимъти Шаламе, сподели в интервю през март 2024 г., че е "почти се отказала от срещите", което прави настоящата ѝ връзка с Димитров още по-значима.

С тази нова връзка Григор Димитров отново е в центъра на вниманието, не само заради постиженията си на корта, но и заради личния си живот, който вдъхновява и привлича интереса на феновете по целия свят.

Григор Димитров и Мадалина Геня – кратка, но зрелищна авантюра (2023–2024)

Романтичната история между Григор Димитров и румънската актриса и модел Мадалина Геня се разгърна като бляскав филмов трейлър – ефектен, емоционален и неочаквано кратък. Връзката им привлече вниманието още от първите публични прояви – общи снимки в социалните мрежи, изпълнени с близост и страст, и съвместна поява на престижния филмов фестивал във Венеция. С поведението и визията си двамата ясно показаха, че между тях има нещо повече от просто симпатия – изглеждаше, че са във вихъра на истински роман.

Само месец по-късно обаче отношенията им претърпяха рязък обрат. Общите снимки изчезнаха от профилите им, спряха да се следват в Instagram, а на тяхно място се появиха загадъчни и двусмислени публикации, които загатваха за конфликт или болезнена раздяла.

Having a great time in Italy: Grigor Dimitrov and his girlfriend Madalina Ghenea ❤️❤️ pic.twitter.com/uZGkwUUKiM — OneTennis (@tennis_photos) July 27, 2023

Макар и мимолетна, тази връзка се нарежда сред най-обсъжданите епизоди от личния живот на българската тенис звезда. Историята с Мадалина Геня показа за пореден път, че животът на знаменитостите често се движи с темпо, което трудно се вписва в рамките на обикновените любовни сценарии.

Григор Димитров и Лолита Османова – хармония, пътешествия и споделени мигове

Между 2020 и 2023 г. Григор Димитров бе в романтична връзка с руската бизнесдама и дъщеря на милиардера Елдар Османов – Лолита Османова. За разлика от други свои връзки, тази не бе скрита от публичността. Двамата не само показваха чувствата си, но и с лекота споделяха моменти от ежедневието си – включително весели кадри как похапват донъти заедно.

Лолита редовно присъстваше на мачовете на Димитров и бе негов верен спътник в пътуванията из света. Особено вълнуващо бе посещението им в България, когато тя го придружи за отбелязването на неговия 30-и рожден ден. В социалните мрежи тя определи уикенда като „специално и много прекрасно пътуване“, споделяйки емоции от разходките из родината на любимия си.

Grigor Dimitrov and Lolita Osmanova ♥️♥️ pic.twitter.com/3N93QdIeuL — OneTennis (@tennis_photos) December 1, 2020

Сред местата, които посетиха заедно, бе родният град на Григор – Хасково, както и монументът-параклис „Света Богородица“, символично място, което добави емоционална стойност към визитата им.

Въпреки дългата продължителност на връзката, в началото на 2023 г. пътищата им се разделиха. Скоро след това общите снимки изчезнаха от профилите им в социалните мрежи – фин жест, с който двамата сложиха край на един спокоен, но видимо дълбок период в живота си.

Слухове за връзка с модел на Playboy

През юли 2020 г. в медиите се появиха спекулации за евентуална връзка между Григор Димитров и руската телевизионна водеща и модел Виктория Боня. Тези слухове се засилиха, след като бе забелязано, че Димитров редовно харесва публикациите на Боня в социалните мрежи, което предизвика интерес сред феновете и медиите.

Виктория Боня, известна с участията си в телевизионни предавания и фотосесии за списания като "Maxim" и "Playboy", живее в Монако — място, където и Димитров има имот.

Въпреки спекулациите, нито Григор Димитров, нито Виктория Боня са потвърдили официално връзка помежду си. Няма публични снимки или изявления, които да потвърждават романтична връзка между тях.

След този период, Димитров бе свързван с други известни личности, включително Лолита Османова и Мадалина Геня, което предполага, че ако е имало нещо между него и Боня, то е било краткотрайно или само спекулация.

Григор Димитров и Никол Шерцингер – връзка на два континента

Любовната история между Григор Димитров и световноизвестната певица Никол Шерцингер започва през 2015 г., малко след раздялата ѝ с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Връзката между българската тенис звезда и американската поп икона привлече вниманието на медиите по цял свят – двама от най-популярните представители на своите области, свързани в един неочакван роман.

Grigor Dimitrov is back on top 10 and... having some good time at the beach with Nicole Scherzinger. [via OK Magazine] pic.twitter.com/SFboS9aJkP — José Morgado (@josemorgado) July 18, 2017

Никол не само придружаваше Григор на международни турнири, но и направи специално посещение в България – жест, който разтопи сърцата на родните фенове. Именно в София тя отбеляза достигането на 3 милиона последователи в Instagram със снимка пред Боянската църква. Публикацията бързо предизвика вълна от коментари, включително и типичния български хумор – „Ей да дойдеш в квартала и да не звъннеш за едно кафе – срамота!“

През годините връзката им бе белязана от моменти на силна близост, съвместни почивки и споделени изяви по червения килим. Но и тази история, макар продължила цели четири години, приключи през 2019 г., без драматични изблици – със сдържаност, характерна за двама професионалисти, които запазиха взаимно уважение.

Just saying: Nicole Scherzinger looks super in love sticking wit Grigor Dimitrov. ❤️ https://t.co/w9ryBOCSiv pic.twitter.com/P11aZgywop — E! News (@enews) September 14, 2016

Връзката на Григор и Никол остава една от най-запомнящите се в личната му история – заради мащаба на популярността им, културната разлика, която преодоляха, и вниманието, което получиха навсякъде, където се появяха заедно.

Григор Димитров и Мария Шарапова – романтика под светлината на прожекторите

Между 2012 и 2015 г. Григор Димитров и Мария Шарапова бяха едни от най-обсъжданите имена в света на тениса – не само заради представянето си на корта, но и заради връзката помежду им. Макар двамата никога да не направиха официални изявления, че са двойка, отношенията им бяха повече от очевидни. Те се появяваха заедно на публични места, не криеха близостта си и не се притесняваха от обективите на папараците.

#mariasharapova MARIA SHARAPOVA and Grigor Dimitrov Shopping at Dover Street in London https://t.co/jKFbMSs0mk... pic.twitter.com/weVeHccSbW — Celebs of World (@celebs_of_world) July 16, 2020

Годината 2013 се оказа особено символична – Григор и Мария бяха обявени за „най-сладката тенис двойка“. Двамата обикаляха света заедно, комбинирайки професионалните си ангажименти с романтични пътувания – от тренировъчни лагери до екзотични ваканции, като например почивката им в Мексико.

И макар връзката им да бе международна, Димитров винаги вплиташе в нея частица от родината си. Един от най-запомнящите се жестове към Мария бе подаръкът, който ѝ подари през ноември 2014 г. – елегантен пръстен от български дизайнер, символ на специалната връзка между тях.

След раздялата им в средата на 2015 г., двамата съумяха да запазят уважението и добрия тон помежду си. Григор, запитан за Мария в интервю, я описа лаконично, но топло: „Само любов и уважение към този човек.“

Тяхната история остана в съзнанието на феновете като връзка между двама равностойни шампиони – вдъхновяваща, стилна и изпълнена с взаимно възхищение.

Григор Димитров и Серина Уилямс – началото на пътя и мълчаливото привличане

През 2012 г., в началото на своята професионална кариера, Григор Димитров беше свързван с една от най-големите фигури в световния тенис – Серина Уилямс. Макар и никога официално потвърдена, връзката между тях бе широко обсъждана в медиите и предизвика силен интерес – както заради разликата във възрастта им (Серина е с 10 години по-възрастна), така и заради статута ѝ на вече утвърдена шампионка.

Grigor Dimitrov chatting with Serena Williams after beating Zverev in Miami.



Couldn’t lose in front of the queen. 👑



pic.twitter.com/N0BmOC9In6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 30, 2024

Двамата бяха забелязани заедно на няколко събития, а слуховете се засилиха, след като Димитров започна да работи с треньора на Серина – Патрик Муратоглу. Именно тогава папарашки снимки и общи появи разпалиха спекулации за нещо повече от приятелски отношения.

Въпреки че никога не коментираха публично връзката си, напрежението между тях стана по-очевидно след като Григор започна връзка с Мария Шарапова – традиционно смятана за съперничка на Уилямс не само на корта, но и в личен план. В интервю след това Серина направи няколко многозначителни коментара, които мнозина приеха като насочени към Григор и Мария, макар тя да не назова имена.

Каквато и да е била същността на отношенията им, връзката между Григор и Серина остана като кратък и загадъчен епизод в живота и на двамата – повече като интригуващ момент от тенис кулоарите, отколкото като публичен роман.