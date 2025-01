Тези скрити места в Италия предлагат бягство без тълпи

И скате да посетите Италия, но ви отблъсква идеята за тълпите туристи в пиковия сезон в Рим, Флоренция и Венеция?

Не можете да си позволите постоянно растящите цени на горещи места като Капри или Тоскана?

Не се притеснявайте. Италия притежава много повече от местата, които обикновено са включени в туристическите маршрути. Разгледайте малко по-далеч и ще откриете десетки необикновени места, където туристите са рядкост.

Може да изискват малко повече усилия, за да стигнете до тях, но тези тайни места, където традициите и старият начин на живот са оцелели, предлагат възможност да се докоснете до автентичната душа на Италия.

Ето някои от най-добрите:

Езерото Поста Фибрено (Лацио)

📍Lago di Posta Fibreno, Italy

Situated in the green Valle di Comino, between Lazio and Abruzzo, this lake is one of the best natural oases in the center of Italy.#walkingarounditaly #lake #travel #Italy #Saturday pic.twitter.com/P11ZlYQKDo