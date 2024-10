Италия приема закон, ограничаващ сурогатния туризъм

И талианският парламент забрани на двойки да пътуват в чужбина, за да имат деца чрез сурогатно майчинство – проектозакон на партията на премиера Джорджия Мелони, който според активисти е насочен към еднополови връзки.

Откакто встъпи в длъжност през 2022 г., Мелони активно преследва силно консервативна социална програма, опитвайки се да популяризира това, което счита за традиционни семейни ценности, което прави все по-трудно за ЛГБТК двойки да станат законни родители.

В сряда Сенатът гласува за законопроект, предложен от крайнодясната партия "Братя на Италия" на Мелони, с 84 гласа "за" срещу 58 "против". Законопроектът вече беше одобрен от долната камара миналата година.

16 October 2024

