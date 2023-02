Тази година хип-хопът става на 50 години

П рез 2023 г. се навършват 50 години, откакто 18-годишният диджей Кул Херк (Клайв Кембъл) за първи път демонстрира характерното за хип-хопа миксиране на парти за началото на учебната година в Бронкс. Така несъзнателно той дава начало на едно от най-влиятелните движения в културната история, което се развива през следващите десетилетия и добива широка популярност през 80-те и 90-те години на миналия век.

За да отпразнува годишнината, кметството на Ню Йорк е предвидило 50 събития през цялата година съвместно с Музея на хип-хопа, който все още е в строеж в Бронкс. При лансирането на проекта преди три години заместник-кметът Шина Райт отбелязва, че хип-хопът е едно от постиженията, с които градът се гордее най-много.

Предвидени са туристически маршрути, изложби, концерти, лекции, прожекции на филми, които показват как хип-хопът е променил света.

Центърът „Фотографиска“ в Ню Йорк организира изложбата „Хип-хоп: Съзнателно и несъзнателно“, която да проследи произхода и развитието на културното движение чрез снимки, документирали най-важните за него моменти и личности. Тя ще бъде открита през следващата седмица. Включените снимки са на музиканти от историята й, като Грандмастър Флаш, Лил Ким, „Бийсти бойс“, паралелно с нови лица, като Кендрик Ламар и Меган дъ Стелиън, направени от легендарни фотографи.

Институтът по модна технология в Ню Йорк представя изложбата „Свежи, летящи и страхотни: 50 години хип-хоп стил“ (”Fresh, Fly, and Fabulous: 50 Years of Hip Hop Style`) Тя проследява въздействието на хип-хопа върху модата, чрез повече от 100 облекла и аксесоари, като шапки „Кангол", мараторки „Адидас", боти „Тимбърланд“, якета „Дапър Дан“. Това е най-голямата и изчерпателна изложба, представяща влиятелния стил в модата. Той възниква като облекло на бедните, но се превръща в луксозни дрехи за свободното време. Застъпен е от марки като „Томи Хилфигър“, „Карл Кани“, „Фенти“. Ярък негов представител е покойният дизайнер Върджил Абло, който първоначално работи с рапъра Кание Уест.

