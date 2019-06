С ъпругите на лидерите на Г-20 взеха участие в културна програма, докато държавните ръководители обсъждаха въпросите на глобалната икономика и цифровизацията на срещата в Осака.

В средата на деня половинките на световните лидери отпътуваха с автобус до намиращия се в близост до Осака град Киото, който дълго време е бил столица на Япония. В групата бе и съпругът на британския премиер Тереза Мей - Филип Мей.

След това всички бяха качени на рикши и се отправиха към храма "Тофукуджи", разположен в централната част на града. Това светилище е било построено през 1236 г. и принадлежи към школата "Риндзай", една от главните в японския дзен-будизъм.

След като пристигнаха в храма съпругите на лидерите бяха нагостени с отглежданите в езерцето разноцветни шарани, които са считани за едни от символите на Япония. След това в една от залите на храма последва обяд и традиционна чаена церемония.

Partners of the #G20Summit leaders including Philip May, Britain's Prime Minister Theresa May's spouse, and French President Emmanuel Macron's wife Brigitte tour during G20 partners' program at Garden Oriental Osaka in Osaka, Japan زوجات.... وزوج واحد! pic.twitter.com/5zRs6Amoo8