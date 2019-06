С рещата на лидерите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, която се проведе в рамките на срещата на върха на Г-20 в японския град Осака приключи. Двамата разговаряха час и половина.

Разговорът се състоя непосредствено след първата работна среща на лидерите на „двайсетицата”, информира РИА Новости.

За сега няма подробности за обсъдените от Путин и Тръмп теми.

Американският президент с усмивка размаха пръст на руския си колега след срещата между двамата. Двамата не споделиха подробности за темите на разговора си с журналистите. По-рано днес руският министър на външните работи Лавров заяви пред РИА Новости, че са били „обсъдени въпроси за стратегическата стабилност, засегнати са били и въпроси, свързани със Сирия и Украйна”.

На въпроса на журналист дали е предупредил да не се меси в предстоящите президентски избори в САЩ, Тръмп се обърна към Путин и усмихвайки се размаха пръст срещу него с репликата: „Не се бъркайте в изборите,г-н Президент, не се намесвайте".

Путин не каза нищо, но се засмя в отговор.

"Много много положителни неща ще произлязат от нашата връзка", прогнозира американският президент след усмивата на Путин.

„Не мога да не се съглася с господин президент", каза руският лидер.

Prompted by a reporter's question, Trump tells Putin: "Don’t meddle in the election, please."



Putin laughed after hearing the translation. And the U.S. president shook his head and smiled. https://t.co/uNorQr7EzH pic.twitter.com/TcTRYlxGBX