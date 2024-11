Дъщерите на Брус Уилис споделиха редки снимки с баща си по случай Деня на благодарността

С емейството на Брус Уилис е благодарно за този Ден на благодарността.

В четвъртък, 28 ноември, дъщерите на актьора от „Умирай трудно“ Талула и Скаут споделиха в Instagram сладки снимки с баща си, който държи подарък с надпис „Най-добрият баща в живота“. Те написаха в надписа: „Благодарни“.

Уилис е баща на дъщерите Румър, 36 г., Скаут, 33 г., и Талула, 30 г. (с бившата си съпруга Деми Мур) и има две дъщери - Мейбъл, 12 г., и Евелин, 10 г. - със съпругата си Ема Хеминг Уилис.

По-рано тази седмица Талула сподели свои снимки с майка си и баща си отпреди шест години, като написа: „Обожавам тази снимка на мен и родителите ми!!! Колко е сладка!! На 30-годишнината на Румър.“

Наскоро сплотеното семейство отпразнува и 62-ия рожден ден на Мур, който тя отбеляза на 11 ноември. Скаут написа в Instagram: „Честит рожден ден на моето постоянно вдъхновение, източник на непоколебима любов, напътствия, подкрепа. ... Ценя те и всеки миг, който мога да прекарам с теб @demimoore, за мен е привилегия да бъда твоя дъщеря“.

Bruce Willis seen in Thanksgiving Day photo with his daughters. pic.twitter.com/wAlKDUG9fa

През март 2022 г. семейството споделя, че Брус е диагностициран с афазия, а по-късно, през февруари 2023 г., Ема да потвърди, че е диагностициран с фронтотемпорална деменция (ФТД).

46-годишната Ема заяви в интервю за Town & Country през октомври, че не крие нищо от дъщерите си, когато става въпрос за здравето му.

Bruce Willis looks close to tears as he's given touching gift from his daughtershttps://t.co/gssyEx6kuB pic.twitter.com/sfP0bKVt6I