Sa crvenim ružem nema greške 😊 Za dnevnu i večernju varijantu! Moja nijansa je Sunset Show 💄 #theoneultimatelipstick #oriflametheone #oriflamesrbija #signyourstyle

A post shared by N E V E N A (@nevenabozovicofficial) on Mar 7, 2019 at 2:50am PST