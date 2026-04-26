Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Хърби официално бе вписан в Книгата на рекордите на Гинес като най-стария жив заек в света.
Мелиса и Ричард Дънам осиновяват представителя на породата „Лъвска глава“, когато той е едва на осем седмици. Към сряда Хърби официално завоюва световния рекорд със своята преклонна възраст от 15 години и 246 дни, пише ВВС.
Постижението на Хърби е забележително, тъй като той е надживял почти двойно средната продължителност на живота на своята порода, която обикновено варира между седем и десет години.
Мелиса от Доркинг, графство Съри, споделя: „Той е невероятно малко зайче. Духът му е толкова силен, колкото и решителността му, а за толкова малко момче личността му е огромна.“
Преди Мелиса и Ричард да го отведат в дома си, Хърби е живеел в зоомагазин. Двойката го взема за компания на своята женска зайка Флопси. След като съжителства с нея в продължение на 10 години, по-късно той намира нови партньорки в лицето на женските зайци Тинкс и Бети.
We've crowned Herbie as the oldest living rabbit at the age of 15 years and 82 days 🐰— Guinness World Records (@GWR) April 20, 2026
Herbie is living his best life in Surrey, UK, with his loving owners Richard and Melissa Dunham, who brought him home when he was just eight weeks old. pic.twitter.com/H8ZXZKMYI1
Мелиса разказва още, че Хърби е изградил силна връзка с Ричард и в по-младите си години е обожавал игрите на гоненица.
Въпреки титлата си за най-възрастен жив представител на вида, пред Хърби все още има дълъг път, докато се превърне в най-стария заек в историята. Този рекорд принадлежи на австралийския му събрат Флопси, който е достигнал възраст от 18 години и 10 месеца.