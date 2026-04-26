Любопитно

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

26 април 2026, 17:38
Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света
Източник: iStock/Getty Images

Хърби официално бе вписан в Книгата на рекордите на Гинес като най-стария жив заек в света.

Мелиса и Ричард Дънам осиновяват представителя на породата „Лъвска глава“, когато той е едва на осем седмици. Към сряда Хърби официално завоюва световния рекорд със своята преклонна възраст от 15 години и 246 дни, пише ВВС.

Постижението на Хърби е забележително, тъй като той е надживял почти двойно средната продължителност на живота на своята порода, която обикновено варира между седем и десет години.

Мелиса от Доркинг, графство Съри, споделя: „Той е невероятно малко зайче. Духът му е толкова силен, колкото и решителността му, а за толкова малко момче личността му е огромна.“

Преди Мелиса и Ричард да го отведат в дома си, Хърби е живеел в зоомагазин. Двойката го взема за компания на своята женска зайка Флопси. След като съжителства с нея в продължение на 10 години, по-късно той намира нови партньорки в лицето на женските зайци Тинкс и Бети.

Мелиса разказва още, че Хърби е изградил силна връзка с Ричард и в по-младите си години е обожавал игрите на гоненица.

Въпреки титлата си за най-възрастен жив представител на вида, пред Хърби все още има дълъг път, докато се превърне в най-стария заек в историята. Този рекорд принадлежи на австралийския му събрат Флопси, който е достигнал възраст от 18 години и 10 месеца.

Хърби Най-стар жив заек Световни рекорди на Гинес Заек Дълголетие Порода Лъвска глава
Последвайте ни
Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Свят Преди 3 часа

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

България Преди 5 часа

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Любопитно Преди 5 часа

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

Андрей Гюров

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

България Преди 6 часа

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Свят Преди 6 часа

Светът беше разтърсен от драматичните събития в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се превърна в арена на стрелба и паника

Робърт Кенеди

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Свят Преди 6 часа

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

България Преди 7 часа

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Тежката катастрофа на пътя между Цар Калоян и Русе

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

България Преди 7 часа

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, образувано е досъдебно производство

<p>Митничари разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай</p>

Удар на „Митница“- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

България Преди 7 часа

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Свят Преди 8 часа

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Любопитно Преди 8 часа

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

Георги Кандев

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

България Преди 8 часа

Според журналиста Стефан Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото“, коментира той

Снимката е илюстративна

Шестима души са ранени след авария при излитане: Дим в двигателя спря полет със стотици пасажери

Свят Преди 8 часа

Оглушителен тътен и гъст дим от колесника прекъснаха в последната секунда полета на 232-ма пасажери от Делхи за Цюрих. Шестима души са ранени, след като екипажът на швейцарските авиолинии приложи авариен протокол, за да избегне по-голяма трагедия на пистата

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

Свят Преди 8 часа

„Тя осъзна какво се случва веднага“ – президентът сподели лични подробности за реакцията на съпругата си по време на атентата

<p>Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво</p>

Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

България Преди 9 часа

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Глас, който не остарява: Силвия Кацарова – живот, музика и любов през годините

Edna.bg

Жената на Христо Петков посреща с хляб и сол астрофотограф №1 у нас

Edna.bg

Огромен празник в Стара Загора - големи легенди уважиха двойния празник на Берое

Gong.bg

ГАЛЕРИЯ: Големият празник на Берое

Gong.bg

Емил Дечев: Заплахите към Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Nova.bg

Млада жена изгоря в колата си край Поморие (СНИМКИ)

Nova.bg