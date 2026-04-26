Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Хърби официално бе вписан в Книгата на рекордите на Гинес като най-стария жив заек в света.

Мелиса и Ричард Дънам осиновяват представителя на породата „Лъвска глава“, когато той е едва на осем седмици. Към сряда Хърби официално завоюва световния рекорд със своята преклонна възраст от 15 години и 246 дни, пише ВВС.

Herbie breaks record to become oldest living rabbit https://t.co/K7lq832Yqr — BBC News (UK) (@BBCNews) April 26, 2026

Постижението на Хърби е забележително, тъй като той е надживял почти двойно средната продължителност на живота на своята порода, която обикновено варира между седем и десет години.

Мелиса от Доркинг, графство Съри, споделя: „Той е невероятно малко зайче. Духът му е толкова силен, колкото и решителността му, а за толкова малко момче личността му е огромна.“

Преди Мелиса и Ричард да го отведат в дома си, Хърби е живеел в зоомагазин. Двойката го взема за компания на своята женска зайка Флопси. След като съжителства с нея в продължение на 10 години, по-късно той намира нови партньорки в лицето на женските зайци Тинкс и Бети.

We've crowned Herbie as the oldest living rabbit at the age of 15 years and 82 days 🐰



Herbie is living his best life in Surrey, UK, with his loving owners Richard and Melissa Dunham, who brought him home when he was just eight weeks old. pic.twitter.com/H8ZXZKMYI1 — Guinness World Records (@GWR) April 20, 2026

Мелиса разказва още, че Хърби е изградил силна връзка с Ричард и в по-младите си години е обожавал игрите на гоненица.

Въпреки титлата си за най-възрастен жив представител на вида, пред Хърби все още има дълъг път, докато се превърне в най-стария заек в историята. Този рекорд принадлежи на австралийския му събрат Флопси, който е достигнал възраст от 18 години и 10 месеца.