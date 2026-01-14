Сурови или варени яйца - какво казва науката

С уровите яйца са обект на спорове от години. От една страна, те са ценени заради високото си съдържание на протеини и витамини, но от друга страна, могат да представляват реална заплаха за здравето.

Възможно ли е да се пият сурови яйца – прочетете в материала на RBC-Украйна.

Можете ли да пиете сурови яйца?

Въпреки че яйцата са естествен източник на хранителни вещества, консумацията им сурови е свързана с по-ниска смилаемост и риск от инфекции.

Според изследвания, най-големият риск от консумацията на сурови яйца е потенциалът за инфекция със салмонела. Тази бактерия може да се открие както върху черупката, така и във вътрешността на яйцето. Въпреки че случаите на инфекция са редки, отравянето може да бъде сериозно, особено за деца, възрастни хора и хора с отслабена имунна система.

Експертите съветват яйцата да се обработват термично или да се пастьоризират преди консумация, което значително намалява риска от инфекция. На тези, които не искат да се откажат от яйцата в диетата си, се препоръчва да избират варени или добре изпържени продукти.

Варените яйца се усвояват много по-добре

Въпреки широко разпространения мит, че суровите яйца са по-здравословни, научни изследвания доказват обратното. Белгийски учени провели експеримент с пет здрави доброволци, които консумирали едни и същи ястия – със сурови и варени яйца – по различно време.

Резултатите показаха, че смилаемостта на протеина от варени яйца е около 91%, докато от сурови яйца е само 51%. Това означава, че тялото използва протеина почти два пъти по-ефективно след термична обработка, което е особено важно за поддържането на мускулите и цялостното хранене.

Как да ядем яйца безопасно

За тези, които все пак предпочитат сурови яйца, експертите съветват да бъдат максимално внимателни. Преди консумация си струва да проверите свежестта: когато сложите яйце във вода, прясното потъва и лежи на дъното, докато старото плува.

Експертите обаче подчертават, че най-безопасният и полезен начин за консумация на яйца е чрез варене, пържене или друг вид готвене. Това не само намалява рисковете за здравето, но и ви позволява да получите максимума хранителни вещества от този популярен продукт.