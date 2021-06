Разкриха причината за преждевременното остаряване

А мерикански и китайски учени откриха причината за преждевременното стареене, съобщи ЮрекАлърт.

Резултатите от тяхното изследване показват, че недостатъчното количество в червените кръвни телца на протеин, който отговаря за освобождаването на кислород, води до нарушения на когнитивните способности и преждевременно остаряване.

Данните са публикувани в изданието PLOS Biology.

Усмивката подмладява с поне 2 години

Учените обясняват, че липсата на кислород води до стареене, допринася за намаляването на когнитивните функции и загубата на слух с напредване на възрастта.

Hypoxia drives aging & functional decline in cognition & hearing. This study shows that signaling via the erythrocyte's adenosine A2B receptor increases 2,3-BPG and lowers hypoxia-induced inflammatory responses in the aging brain & cochlea #PLOSBiology https://t.co/t83dS9hEBa pic.twitter.com/lQSAO3fX6m