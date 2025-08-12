Любопитно

Първи срещи „на сляпо“ в „Диви и красиви“

Мъж с тайна мисия изпитва искреността на дамите тази вечер от 21:00 ч.

12 август 2025, 10:56
Първи срещи „на сляпо“ в „Диви и красиви“
Източник: NOVA

П оявата на нов играч ще развълнува дамите в Палата на любовта. Той ще се превърне в голямата изненада на вечерта, но никоя от тях няма да знае, че мъжът влиза сред тях с тайна мисия. Целта му ще бъде да ги опознае и да разбере търсят ли наистина любовта или носят добре прикрити маски. Ще се справи ли с тайната задача и какъв съдбовен избор ще трябва да направи?

Всички участници в „Диви и красиви“ разбраха, че през първите пет дни от престоя си ще бъдат разделени от потенциалните обекти на тяхното желание. Дамите ще се наслаждават на лукса на имението, а мъжете ще трябва да се борят със суровите условия и комарите, дебнещи в сайванта. Въпреки това, те получиха възможността да общуват помежду си „на сляпо“ – разговорите ще бъдат през стена, без да виждат лицето на човека, които седи срещу тях. Тази вечер предстои участниците да проведат своите първи срещи „на сляпо“, а зрителите ще разберат ще проговори ли химията „в тъмното“ и ще прехвърчат ли първите стрели на Купидон?

Неочакваната поява на Ванеса и Николай при групите от срещуположния пол снощи предизвика смесени емоции сред участниците. А пеперудите в стомаха и специалните гривни, които получиха, им осигуриха романтично, но и екстремно пътешествие в компанията на техните избраници Ивелина и Марио. Ще се затвърди ли представата им, че са направили правилен избор или първото впечатление ще бъде последвано от разочарование?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21.00 ч. по NOVA

Диви и красиви реалити
Последвайте ни
Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа&nbsp;</p>

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград.

България Преди 7 минути

Бебето е получило фрактура на черепа

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 22 минути

Премиерният епизод на новия риалити формат привлече най-голям брой зрители в активна възраст

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

България Преди 1 час

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер с екипаж на ВВС участват и днес в гасенето на пожарите в Пирин и Община Сунгурларе

<p>Колко струва пръстенът от Роналдо за Джорджина - подробности</p>

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Любопитно Преди 1 час

Кристиано Роналдо предложи брак на дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес с колосален годежен пръстен

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 1 час

Мъж е починал в резултат на изгаряния

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Любопитно Преди 2 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 2 часа

Зад волана бил 20-годишен младеж

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Свят Преди 2 часа

Култура, история и съвременен живот в страната на баобабите и океана

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 2 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Пари Преди 2 часа

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

<p>Мощно земетресение в Тихоокеанския&nbsp;&bdquo;Огнен пръстен&ldquo;&nbsp;</p>

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Свят Преди 2 часа

За момента няма съобщения за жертви или щети

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 2 часа

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Лиъм Нийсън

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Любопитно Преди 3 часа

Зъбатата играчка е абсолютен феномен по целия свят

<p>Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска?</p>

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Странностите на крал Чарлз, които са много трудни за изпълнение

Edna.bg

Кои са мъжете в "Диви и красиви" - всичко, което знаем за тях (СНИМКИ)

Edna.bg

Грийлиш със сериозни финансови отстъпки, за да осъществи транфера в Евертън

Gong.bg

От Арда пуснаха билетите за реванша срещу Кауно Жалгирис

Gong.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg