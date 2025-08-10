Любопитно

„Диви и красиви" – в търсене на истинската любов

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

10 август 2025, 12:09
„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Н ай-новото романтично риалити „Диви и красиви“ започва в понеделник от 21:00 ч. по NOVA. Палатът на любовта ще отвори врати за седем жени и седем мъже, които ще изживеят приключението на своя живот. Българското Черноморие ще се превърне в красиво кътче на любовта, в което пъстра палитра от личности да срещнат своята половинка.

Продуцентът Краси Ванков и водещата на формата Маги Томова разказаха в „Събуди се“ за емоциите, през които са преминали участниците и екипа по време на снимките. 

„В периода на кастингите ние търсихме различни характери и личности. Психолози помогнаха, за да направим мачинг. Мога да издам, че първата голяма изненада предстои още в първия епизод, който зрителите ще видят в понеделник от 21:00 ч. по NOVA. Креативният продуцент Михаил Недков е в основата на всичко, което се случва като динамика на отношенията вътре. Не само зрителите, но и участниците ще бъдат изненадани“, заяви продуцентът Краси Ванков.

Източник: Стилиян Стефанов

„Диви и красиви“ разбива клишето за любовно дейтинг предаване. Мъжете и жените имат равен шанс да срещнат любовта и свободата да следват сърцето си, за да намерят най-подходящия партньор. Те ще преминат през много битки и изпитания, за да са сигурни, че са намерили точния човек за себе си. Хората, които ще видят зрителите, са естествени, със своите професии и интереси – лекарка, тенис треньор, специалист по киберсигурност, например. Всеки един от тях търси правилния партньор, с който да изгради трайни отношения“, разкрива водещата Маги Томова. 

Много важен участник е цялото предаване ще бъде мястото на Българското Черноморие, където ще се случват срещите между участниците. Това е допълнителният герой, който ще осигури нужната обстановка, за да те се открият един пред друг. 

„Диви и красиви“ е романтично предаване, в което ще бъдат засегнати и много социални теми като толерантността към различието. Зрителите ще видят много обрати, предизвикателства, специални срещи и неочаквани тестове на отношенията. 

Не пропускайте старта на „Диви и красиви“ утре от 21:00 ч. по NOVA.

Диви и красиви
МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Може ли шефът да ни намали заплатата

Може ли шефът да ни намали заплатата

8 породи кучета със сини очи (СНИМКИ)

8 породи кучета със сини очи (СНИМКИ)

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

