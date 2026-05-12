Любопитно

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Разберете какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст

12 май 2026, 12:57
У краинският диетолог Оксана Скиталинска разкри шест изключително важни навика, които могат да забавят стареенето и да предпазят мозъка от дегенерация. Тези прости правила могат да помогнат за запазване на когнитивния резерв и съдовото здраве дори в напреднала възраст.

Скиталинска споделя какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст.

Физическата активност е изключително важна

За хората над 60 години физическата активност престава да бъде въпрос на естетика и се превръща в въпрос на оцеляване. Силовите упражнения активират освобождаването на миокини – молекули, които потискат хроничното възпаление и предпазват невроните от деменция.

Доказано е, че дори минималните упражнения от 30 до 60 минути седмично могат да намалят общия риск от смъртност с впечатляващите 10-20%, превръщайки мускулите в най-надеждната валута за дълголетие.

Защо храненето е много важно

Храненето след шестдесет изисква радикален преглед: нуждата от качествен протеин се увеличава. Фокусирането върху средиземноморска диета с изобилие от зелени зеленчуци, горски плодове, риба и здравословни мазнини (ядки, зехтин) може да намали риска от инсулти и инфаркти с 30%.

В допълнение към храненето, лекарят съветва трениране на вестибуларния апарат. Самото стоене на един крак по време на сутрешните процедури може да помогне за предотвратяване на падания, които са основната заплаха за независимостта в по-напреднала възраст.

Не забравяйте за комуникацията

Социалната изолация действа разрушително за възрастните хора, така че общуването с приятели на чаша качествен чай не е просто забавление, а подкрепа за когнитивния резерв.

Сложните книги и усвояването на нови умения предотвратяват „ръждясването“ на мозъка, създавайки нови невронни връзки. В същото време е изключително важно да се държи под контрол: кръвното налягане, кръвната захар, холестеролът и костната плътност трябва да се знаят наизуст.

Вижте 6-те най-важни стъпки за жени над 60 години, които искат да останат здрави, в нашата галерия.

