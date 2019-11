Smallman с уникално ново видео и турне

Е дна от най-ярките групи на българската музикална сцена smallman представи чисто новия си сингъл “Камък”, който ще е част от предстоящия албум на групата, планиран за втората половина на 2020 г.

Очаквано, песента се отличава с традиционните за формацията разпознаваем стил и безкомпромисно качество.

Нещо повече, тракът е единствен по рода си с факта, че е напълно независим продукт в концепцията DIY - "Do It Yourself" на английски, което на български означава буквално “Направи си сам”.

Целият процес по звукозаписа и заснемането на видеото е планиран, финансиран и реализиран изцяло от членовете на групата и най-близки техни сподвижници, професионалисти в своята област. Високите изисквания на работа, личащи във всеки един детайл от крайния резултат, откроява smallman като един от най-добрите образци на качествен DIY продукт на българска почва - без помощта на издатели и продуценти.

В “Камък” звучи музиката на разширения състав на smallman, в който освен основните членове Цветан Хаджийски (вокали, гайда, кавал), Иван Тодоров (китари), Стефан Пенев (бас) и Андон Тръпков (барабани), се включват и международно признатият електронен артист и продуцент Иван Шопов (програминг), както и мултиталантливият Петър Делчев (струнни), познат от формации като Исихия и Кайно Йесно Слонце. В този му облик, екипът представя една продукция на европейско ниво и перфекционизъм във всеки елемент - философия, която smallman изповядват още от самото си основаване преди цели петнадесет години.

Звукозаписът е осъществен във Фабрика 126 в домашното студио на Цветан Хаджийски, миксиран в акустично контролирана среда под ръководството на Костадин Андонов и Тодор Неделчев, (познат като барабанист на групата 4?/Four Questions) и мастериран от Майк Каладжиян/Rogue Planet Mastering. В момента завършващ курс по продуцентство в Берлин, Германия, Тодор Неделчев пренася международен опит на родна земя като с работата си по “Камък” поставя реален стандарт за световен звуков инженеринг.

Любопитен факт за песента “Камък” са лириките - те са създадени по текстове на големия български поет Борис Христов. Творецът ги предоставя на талантливите артисти, гласувайки им пълното си доверие, което те оправдават на 100 процента. В това би могъл да се убеди всеки, който чуе сингъла за пръв път - текстът по естествен начин се вписва в атмосферата на парчето и стила на групата.

Колкото до видеото към сингъла - то също няма аналог у нас. Режисурата и монтажът са дело на самите членове на smallman и талантливите визуални артисти София Зашева и Антония Гласкова

Прекрасна новина за всички фенове на smallman е и задаващото се мини-турне на групата, което освен София и Пловдив ще мине и през Букурещ - Румъния (24.11).

А най-нетърпеливите фенове на smallman у нас ще могат да ги видят в Пловдив на 26 декември и в София на 16 януари, когато ще бъде и кулминацията на турнето! В рамките на трите събития “Камък” ще бъде изпълнена на живо за пръв път, като ще бъде показано и най-доброто от богатото творчество на smallman.

Билети за концерта в София на 16 януари може да откриете тук, а за този в Пловдив на 26 декември тук.

