След поредица разкрития: "Хари и Меган" е най-успешният дебют за сериал по Netflix

Д окументалната поредица "Хари и Меган" на Netflix е задържала зрителите на стрийминг платформата пред екраните повече време от всеки друг документален сериал през първата си седмица, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс.

Congratulations! Congratulations Harry and Meghan and the Netflix team. Just wow!! Archewell is on course. pic.twitter.com/GKtnvM0Tvb