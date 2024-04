"След дълъг тенис мач и над 20 години брак": Саша Барън Коен и Айла Фишър се развеждат

А ктьорът и режисьор Саша Барън Коен и актрисата Айла Фишър съобщиха, че са подали документи за развод миналата година след повече от 20 години съвместен живот, съобщи Асошиейтед прес.

Звездите от "Борат" и "Ловци на шаферки", които сключиха брак през 2010 г., обявиха раздялата си с обща публикация в Инстаграм и снимка по екипи за тенис.

"След дълъг тенис мач, продължил повече от двадесет години, най-накрая оставяме ракетите си", се казва в публикациите. "През 2023 г. съвместно подадохме молба за прекратяване на брака ни".

Не е ясно къде и кога двойката е подала молба за развод, нито кога той би станал окончателен.

"Ние винаги сме поставяли на първо място личния си живот и тихо работихме по тази промяна", казват звездите.

Фишър и Коен се запознават на парти в Сидни през 2001 г., а през 2004 г. се сгодяват.

