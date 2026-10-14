Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

Защо бизнесът участва активно в подготовката на бъдещи специалисти и как са разпределени ролите между държавата, компаниите и училищата в дуалното обучение. Това бяха темите на работно посещение на българска делегация в Швейцария по програма ДОМИНО 2, водена от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева, съобщи МОН.

Проучени са ключовите условия за успешен преход от професионално образование към пазара на труда, както и възможностите на дуалния модел за социално включване и кариерна реализация на ученици от уязвими групи.

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Училище с 7000 ученици по 70 професии

В делегацията бяха също заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев, ръководителят на програмата Полина Златарска и Васил Радойновски от Българо-швейцарската търговска камара, както и представители на бизнеса – Никола Рангелов, председател на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия, Андреана Премянова-Янкова, председател на Съвета на директорите на Национална компания „Индустриални зони“, и Георги Първанов от Българската асоциация за управление на хора.

Делегацията посети браншови обучителни центрове и работодателски организации, както и професионалното училище GIBB в Берн, което подготвя 7000 ученици в дуална форма по 70 професии. В Швейцарския федерален университет за професионално образование и обучение (SFUVET) българските представители се запознаха с модела на управление на професионалното образование и взаимодействието между държавата, училищата и бизнеса.

Източник: МОН

Работодателите отговарят за учебното съдържание

По-активното участие на бизнеса е сред основните акценти на ДОМИНО 2. Ролята на работодателите беше водеща тема и на срещата с организацията на малките и средните предприятия Schweizerischer Gewerbeverband (SGV), която постави фокус върху отговорността на бизнеса за изготвянето на учебното съдържание в професионалното образование.

Делегацията се запозна и с работата на браншовия център за професионално обучение LIBS. Той е членска организация на компании и поема ранното обучение на учениците в дуална форма, за да изгради основните им умения по професията.

Пилотен модел в Сливен и Видин

В специализирания център CFPS Le Repuis беше представен модел за социално включване на ученици от уязвими групи чрез професионално образование. Такъв модел ще бъде приложен пилотно и у нас – в областите Сливен и Видин.

По време на разговорите със Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), представлявана от посланик Дидие Шасо, е потвърдено продължаващото партньорство между двете страни за развитие на дуалното образование. В срещата участваха и посланикът на България в Швейцария Светлан Стоев и Десислава Чакърова, съветник и ръководител на Политическа служба в посолството, които посрещнаха делегацията.