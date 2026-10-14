Глобалната логистика навлезе в „тиха буря“ - как бизнесът да адаптира доставките си

Ако през последните месеци ви се е сторило, че любимият ви онлайн магазин бави доставките или че цените на стоките скачат неочаквано, причината не е в местния куриер. Зад кулисите на световната търговия се разиграва истински логистичен трилър.

От нови европейски мита и суша при основни световни реки до невиждана треска за компоненти за изкуствен интелект (AI) – глобалните вериги за доставки са подложени на сериозно изпитание. На този фон логистичният гигант cargo-partner помага на компаниите да заобиколят капаните и да намерят най-сигурния път за своите стоки.

Въздушен транспорт: срив при евтините пратки и рекорд при микрочиповете

Във въздушния транспорт се случиха два драматични обрата, които преобърнаха пазара за броени седмици. Първият е краят на „евтиния“ e-commerce от Китай. Европейския съюз въведе такса за пратки под 150 евро, която добавя по 3 Евро за всеки вид стока и това удари спирачка на евтиното пазаруване онлайн. Обемът на тези пратки от Китай към Европа се срина с близо 40%. Авиокомпаниите веднага отмениха карго полети, което намали местата за превоз и в обратната посока – от Европа към Азия.

Вторият обрат се случи след като AI треската превзе въздуха. Докато дрехите и аксесоарите отстъпват, микрочиповете завладяват небето. Пазарът на полупроводници скочи със 102% на годишна база и достигна астрономическите 702 милиарда долара. Това създаде невиждан глад за въздушен капацитет по трасето Азия – САЩ за изграждане на AI инфраструктура и съответно авио-превозвачите пренасочиха капацитета си именно по тази релация, създавайки недостиг другаде.

Да не забравяме и сметката за гориво. Към всичко описано се добавя и фактът, че самолетното гориво се покачи с цели 63% на годишна база, водено от напрежението в Близкия изток.

Източник: cargo-partner

Как реагира cargo-partner във въздушния транспорт?

Когато производствените линии са застрашени от спиране и всяка минута е пари, услугата EMERGENCY Air Cargo осигурява решения с директни чартърни полети излитащи точно по-поръчка от и до най-близките летища или с куриери които могат да превозят критичните стоки на борда на гражданските полети ако това е нужно за по-бързото пристигане.

За планираните доставки компанията разчита на своите въздушни групажни линии за които има ексклузивно резервиран капацитет от Азиатските то Европейските си хъбове, както и на директни полети до държавата по предназначение. cargo-partner информира клиентите, които следят екологичния си профил, за въглеродния отпечатък от всеки транспорт и предлага алтернативни методи – железопътен и морски. За най-загрижените за околната среда клиенти се предлага и програма за полети с устойчиво авиационно гориво (SAF), компенсиращо парниковите газове които възникват при традиционните изкопаеми горива.

По море: блокирани пристанища, суша и отменени курсове

Ако решите да пренасочите товари по море, ситуацията също е щекотлива . Регулярността и цените на морските превози малко се стабилизираха, но те все пак остават високи. Корабните линии имат интерес от това и често анулират отплавания (blank sailings), за да създават недостиг и да поддържат цените, а природата периодично допълнително обърка сметките.

Кораби на опашка

Повечето кораби от Азия към Европа заобикалят Африка заради Йеменските хути и несигурността при Суецкия канал, което удължава плаването с около 2 седмици. Допълнително има задръствания в хъбове като Сингапур, Нингбо и Шанхай причинени от скорошните урагани в резултат на което над 11% от световния контейнерен флот (повече от 4,3 милиона TEU) чака на рейд пред пристанищата. Невъзможността на корабите бързо да разтоварят пълните контейнери и да отплават обратно с празни пък създава недостиг на контейнери на други места и така се завърта порочния кръг на липсващия капацитет.

Пресъхнали водни артерии

Суша понижи нивата на европейските реки (Дунав, Рейн и Елба) до критични за корабоплаването прагове, а в глобален мащаб и Панамският канал сви броя на преминаващите кораби до едва 32 на ден заради липса на вода за шлюзовете. Така „Кризата на двата канала“ принуди 35% от световния контейнерен трафик да търси други маршрути.

Спасителните решения на море

За да избегне морските тапи, cargo-partner използва експресна линия, която доставя контейнери от китайските до европейските пристанища за едва 25 дни. За регионални доставки в Европа плаванията на близки разстояния (Short Sea shipping) осигуряват надеждна и изгодна връзка между България и най-западните части на Европа. И за да няма изненади, клиентската платформа за видимост SPOT осигурява Intelligent Container Tracking – проследяване на контейнерите в реално време 24/7.

„Железният път“ и златните правила за бизнеса

Когато въздушният транспорт е твърде скъп, а морският – твърде бавен, на сцената излиза ЖП транспортът по „Железния път на коприната“- през Казахстан и Русия. ЖП композициите свързват Азия и Европа за 15 – 20 дни, като спестяват около 60% от разходите спрямо превоза със самолет.

Какво съветват експертите за оцеляване в логистичния хаос?

Резервирайте отрано: за морски превоз търсете места поне 3 – 4 седмици преди отплаването. За железопътен минимум 2 седмици. Застраховайте се с дългосрочни договорености за цени и капацитет: това е единственият начин да се предпазите от резки скокове в цените и липса на места. Бъдете гъвкави и разпределете риска: за важните суровини и доставки използвайте и трите модалности, както и комбинациите между тях (море-въздух, море-ЖП или автомобилен-въздух). С други думи при съществуващата глобална несигурност не „носете всички яйца в една кошница“ – така най-добре ще постигнете баланс между сигурност и цена.

С офисите си в София, Пловдив и Варна местният екип на cargo-partner в България от 22 години помага на българския бизнес да анализира веригите си за доставки и да намери най-сигурния път за своите стоки независимо от бурите на световния пазар.