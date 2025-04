Чарлз и Камила в Италия: папа Франциск и малко романтика

К ралят на Великобритания Чарлз III и кралица Камила са на държавно посещение в Италия, което съвпада с 20-ата годишнина от сватбата им. Кралската двойка е имала частна среща с папа Франциск във Ватикана, съобщава Би Би Си (BBC).

В изявление, разпространено от Бъкингамския дворец, кралят и кралицата казаха, че са „доволни, че папата е достатъчно добре, за да ги приеме – и че са имали възможност да му изкажат най-добрите си пожелания лично“. Срещата се състоя на третия ден от държавното им посещение в Италия и преди държавния банкет в Рим в сряда вечерта.

Става ясно, че срещата е потвърдена едва в сряда сутринта.

Това се случи, след като предишните планове двойката да се срещне с папата на държавно посещение във Ватикана бяха отложени поради влошеното здраве на Светия отец.

Имаше и размяна на лични подаръци между папа Франциск и кралските посетители, но разбира се, не се споменава какви са те.

След като посетиха папата, крал Чарлз и кралица Камила прекараха вечерта на годишнината от сватбата си на държавен банкет в Рим, организиран от президента на Италия Серджо Матарела. Кралят се пошегува с италианските си домакини в двореца Квиринал.

„Трябва да кажа, че наистина е много хубаво ваша страна, г-н президент, да организирате тази малка романтична вечеря на свещи за двама...“,

каза кралят на банкета, на който имаше 150 гости, сред които певецът Андреа Бочели, готвачът Джорджо Локатели, хотелиерът Роко Форте и външният министър на Обединеното кралство Дейвид Лами.

По-рано през деня кралица Камила направи романтичен жест към крал Чарлз, след като на посещение в парламента на Италия тя носеше същия тоалет, с който беше облечена по време на сватбата им (гражданският брак) преди 20 години.

As it’s a coronation year, let’s look at the wedding photos of current monarchs. Starting with this year’s coronation couple - King Charles & Queen Camilla. On the 9th of April 2005, the Prince of Wales married Mrs Camilla Parker-Bowles in a civil ceremony at Windsor Guildhall. pic.twitter.com/KCK4VdJYtK