Синът на Андре Агаси и Щефи Граф обра овациите на „Ролан Гарос“

Д жейдън, атрактивният 24-годишен син на Андре Агаси, се превърна в неочакваната звезда на трибуните на „Ролан Гарос“.

Синът на Андре Агаси и Щефи Граф, Джейдън Гил Агаси, който изключително рядко се появява на публични места, доказа, че вече е по-висок от известния си баща по време на неотдавнашната им съвместна изява. Баща и син присъстваха на Откритото първенство на Франция на 5 юни. Джейдън заложи на елегантен тъмносин костюм, докато Андре беше облечен неформално с бяла тениска, сив панталон и черни маратонки. Тенис легендата се наслади на специален бащински момент със сина си, докато двамата наблюдаваха на живо полуфиналите при мъжете.

Мнението на Андре

Джейдън съзнателно не е тръгнал по стъпките на баща си на корта, като нито един от неговите надарени с атлетичен талант родители никога не го е притискал да се занимава с тенис. Андре Агаси разкрива в автобиографията си „Открито“ (Open), че неговият собствен баща е бил изключително строг по отношение на тренировките му в детството и е бил обсебен от идеята да го превърне в световен шампион.

„Баща ми крещеше всичко по два пъти, понякога по три пъти, понякога по 10 пъти. „По-силно!“, казваше той, „По-силно! Удряй по-рано! Андре, по дяволите, удряй по-рано, забивай топката в ъгъла, забивай я в ъгъла!“, признава легендата.

Ето защо Андре съзнателно взима решението, че не иска децата му да преминават през същия кошмар, като предпочита те сами да откриват страстите си със свое собствено темпо. Щефи Граф обяснява: „Никога не сме натрапвали тениса в живота им. Те просто предпочетоха други неща.“

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Освен това звездната двойка не е искала синът им да чувства, че трябва да печели родителската обич чрез високи спортни постижения. Андре споделя пред USA Today: „Идеята, че един родител може да обвърже правото на детето си да бъде обичано в този свят с неговите резултати на корта, е пълна трагедия. Това, което се изисква от един тийнейджър, за да стане професионален състезател на 16 години, е направо безумно, нали?“

Кой всъщност е Джейдън?

Въпреки че Андре не е оказвал никакъв натиск върху Джейдън, момчето само избира спорта, но се насочва към бейзбола, когато е на 6 години, а по-късно се развива успешно като питчър. Той играе за отбора на своята гимназия, след което продължава спортната си кариера в Университета на Южна Калифорния. По време на квалификациите за Световното първенство по бейзбол той дори взе участие като играч на националния отбор на Германия.

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Мнението на Джейдън за бейзбола

Джейдън се гордее с известната си фамилия и иска да продължи семейното спортно наследство, но по свой собствен начин. Пред WKNB News той споделя: „Това е голямата ми цел. Агаси е име, което звучи изключително тенис за всички, разбира се. Моята цел е да го превърна и в бейзболно име.“

Джейдън не крие дълбоката си страст към своя спорт, допълвайки: „Започнах да си играя с тенис топки още на 6-годишна възраст. Беше ми забавно. Хващал съм тенис ракета много пъти, но винаги ми е било трудно да задържам топката в очертанията на корта. Просто исках да я ударя възможно най-силно и възможно най-далеч. Затова бейзболът се превърна в моя истинска любов от първия ден.“

Андре Агаси и Щефи Граф имат и по-малка дъщеря – Джаз Ел Агаси, която е родена през 2003 г.