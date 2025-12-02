БезГранично: Швеция - къде да отидем и какво да ядем

Ш веция може и да е известна със създаването на Skype и IKEA, но страната предлага много повече - от кристално чисти езера, гъсти гори и богатство от история и култура. Подгответе се за девствена природа, музеи от световна класа, интересна история, красиви градове и села, невероятни традиции и креативен дух, който се проявява във всичко - от наука и технологии до постоянно развиващата се кулинарна сцена на страната. Независимо дали търсите приключения на открито, градски забележителности или комбинация от двете, ще ги намерите в най-голямата скандинавска страна.

Някои интересни факти за страната: Швеция е третата по големина страна в Европейския съюз по площ и разполага с разнообразен ландшафт. От ледени тундри на север до нежно вълнистите хълмове на юг, в Швеция има част от природата за всеки.

Страната е демокрация и монархия. Швеция е член на Европейския съюз. Главата на държавата е Негово Величество крал Карл XVI Густав; наследничката му е принцеса Виктория. Образованието в Швеция е напълно финансирано от данъци, с изключение на висшето образование за хора извън ЕС/ЕИП и Швейцария, които ще трябва да плащат такса за обучение.

Швеция е толкова дълга, че северните й части могат все още да са покрити със сняг, когато южната част е в цъфтеж. Повече от две трети от площта на страната е покрита с гори, а има почти 100,000 езера.

Интересно е, че в някои части на Швеция, особено над Северния полярен кръг, се наблюдава явлението, при което слънцето никога не залязва през лятото и никога не изгрява през зимата. Стокхолм има корени в епохата на викингите. Основан около 1000 г. сл. Хр., той служи като важен търговски хъб и пристанищен град. Напротив на популярното мнение, викингите не са били само нашественици; те установили обширни търговски маршрути.

Но интересното за Швеция е, че това не се отнася само за столицата – много други градове все още показват викингското наследство, като Упсала, сърцето на викингите в Швеция!

Докато шведският е официалният език, страната признава и няколко малцинствени езика, включително фински, йидиш, самски, меанкели и ромски. Освен това около 90% от шведите говорят английски!

По време на двете световни войни, Швеция запази неутрална позиция, стратегически търгувайки и с двете страни, за да осигури своята безопасност и икономическа стабилност. Швеция е дом на разнообразие от животни, от лосове и елени до мечки и загадъчния арктически лисици.

Националното животно? Евразийският лос, способен да бяга с до 56 км в час! Но за какво е известна Швеция, питате? Е, за едно от най-завладяващите природни явления - Северното сияние, което може да се наблюдава в Швеция, оцветявайки нощното небе с етерично сияние.

Мидсомар е един от най-емблематичните празници в Швеция, който наскоро доби още по-голяма глобална популярност след филмът на ужаси с това име.

Затова, без повече увъртания, ето 10-те най-впечатляващи места в Швеция:

1. Стокхолм

Градът има достатъчно музеи, исторически сгради и други атракции, за да имате пълна програма няколко дни. Не забравяйте и да отделите време да се разходите безцелно в оживените квартали - средновековните улички в Гамла Стан, стигнете до Страндвеген и насладете се на панорамните гледки от Сьодермалм.

2. Острови в архипелага на Стокхолм

Около 30,000 острова и скали съставят живописния архипелаг на Стокхолм, разпръснати на площ от почти 1,680 квадратни километра. Ако разполагате с малко време, насладете се на атмосферата на остров Федерхолмара, само на 25 минути с лодка от централната част на Стокхолм, или направете организирана круизна обиколка на архипелага.

3. Пешеходен тур

Шведите обичат природата – толкова много, че правото да се наслаждават на нея е закриляно от закона. Независимо къде сте, е обуйте си туристически обувки и поемете по пътя, било то за градски поход в Кралския национален градски парк в Стокхолм, дневна екскурзия до някой резерват или многодневен поход по един от многото дълги туристически маршрути в страната.

4. Круиз по канала Гьота

Един от най-амбициозните строителни проекти в шведската история, Гьота канал свързва Балтийско море с най-големите езера на страната.

5. Обикаляне на южна Швеция с велосипед

Друг страхотен начин да разгледате канала Гьота е да карате велосипед по пътеките – общо 87 километра без коли. Задължително направете спирки в Берг и Боренсхулт, за да наблюдавате лодките.

6. Пътуване с влак по Инландсбанан

За вълнуващо пътуване с влак през някои от най-красивите и диви пейзажи на Швеция, се качете на Инландсбанан (Вътрешната линия). Започвайки от Мора, влакът пътува на север до Геливааре, с много спирки по пътя.

7. Търсете северното сияние

Далечният север на Швеция е признат за едно от най-добрите места в света за наблюдение на аврора бореалис (Северното сияние), което се забелязва често между септември и март.

8. Гребете в жипосен район

Дългото крайбрежие на Швеция, хиляди езера и множество острови правят страната идеално място за гребане. В Стокхолм можете да наемате каяци, канута или SUP дъски на различни места.

9. Насладете се на живота по западното крайбрежие

Някои хора наричат западното крайбрежие на Швеция „най-доброто крайбрежие“. Регионът е известен с град Гьотеборг, който предлага популярни фестивали и отлични ресторанти.

10. Посетете замъци, палати и древни гробници

Швеция разполага с десетки исторически замъци, палати и величествени сгради, които са концентрирани в южната част на страната. Обиколете величествения Кралски дворец в Стокхолм, разходете се из красивите градини на Дротингхолм или се върнете назад във времето в замъците от Ренесанса в Грипсхолм, Вадстена и Калмар.

Хайвер, маринована риба и горчица

Макар да е известна с кюфтетата си, съвременна Швеция се е превърнала в кулинарна дестинация,от ресторанти със звезда „Мишлен“ и лов на трюфели до сафарита с морски дарове. А рибите, хайвер, вкусни богати сосове и всякакви видове десерти, ще ви очароват. Не забравяйте да се наслаждавате на фика с разнообразни торти, канелени хлебчета и всякакви бисквити. Интересен факт е, че в Швеция има повече лосове на квадратен километър от всяка друга държава— около 400 000 животни в цялата страна през лятото, така че годишният лов е необходим, за да се намали броят им. В резултат на това не е необичайно да намерите лосове в менюто в цяла континентална Швеция, особено в гъсто залесените централни и северни провинции. Опитайте го в различни форми (колбас, яхния или пържола). Не забравяйте да се насладите и на местната бира.

Прочетете повече за 10-те най-популярни традиционни ястия в Швеция:

1. Тост Скаген- Toast Skagen

Тази вкусна закуска е вид сандвич. Запечен бял хляб с микс от малки скариди, майонеза и дижонска горчица отгоре. След това се гарнира с хайвер от бяла риба – обикновено löjrom или хайвер от пъстърва – и парче лимон.

2. Хайвер от риба блек - Löjrom

Този малък, ярко оранжев хайвер има чудесна текстура и е сладък, а не солен. Често се използва в подправки като част от тост Скаген или като самостоятелно ястие. Сервира се като закуска със сметана и нарязан червен лук върху блини или върху хрупкави кракери

3. Гравлакс - Gravlax

Тази тънко нарязана солена сьомга е една от най-популярните скандинавски храни. Лек и свеж аперитив, гравлакс е сьомга, консервирана със сол, захар и копър. Традиционно в Швеция е сервиран с варени картофи и сос с копър и горчица, наречен hovmästarsås.

4. Маринована херинга - Inlagd sill

Маринованата херинга често се възприема като празнично ястие в Швеция, особено около лятото, Великден и Коледа. Солените филета от херинга се мариноват в разтвор от оцет и захар с подправки. Сервират се със сварени картофи и специален сос, наречен senapssås.

5. Сос от горчица - Senapssås

Това е богат, леко пикантен сос от горчица, който добре пасва с плътните вкусове на маринованата херинга.

6. Тънък хляб - Tunnbröd

Тази плоска питка е много традиционна в Швеция и може да бъде или мека, или твърда като крекер. Има неутрален вкус, който позволява на другите вкусове от ястието да изпъкнат.

7. Паста от хайвер Kalle - Kalles fiskromspasta

Тази странна розова паста се продава в туба като паста за зъби. Има много силна миризма и вкус, и дори шведите са разделени на любители и противници.Тя е навсякъде в шведските домове и можете дори да я купите в Икеа в страната!

8.Пай с вестерботенско сирене - Västerbottensostpaj

Това е твърдо, ронливо сирене от краве мляко със силен, остър вкус, подобен на пармезан, но с леко горчиви нотки и нотки на ядки. Сиренето се настъргва и се смесва с яйца и сметана и образува пълнежа на баницата. Често се гарнира с хайвер, червен лук и крем фреш.

9. Десерти за „фика“

Шведите обичат да се събират с приятели и семейство, за да се насладят на подобни произведения на изкуството и да се отдадат на „фика“. Фика е една от онези думи, която няма директен превод. На пръв поглед, фика означава да си направите кафе почивка със закуска, но под това се крие цяло културно течение. Сред тях са гофрети, канелени хлебчета и различни торти.

10.Наденица Фалу

Много от културните и кулинарни традиции на Швеция имат корени в провинция Даларна. Това е и мястото, от където произхожда голямата наденица Фалу, в стария миньорски град Фалун, като страничен продукт от въжетата от волска кожа, използвани в минния процес. Приготвя се от смес от пушено свинско и говеждо месо, често се пече на фурна, пълнена с ябълка и сирене, или се пържи и сервира с пюре от кореноплодни зеленчуци.

