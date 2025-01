Шокиращи нови изображения на повърхността на Меркурий (СНИМКИ)

О т едва 295 километра над повърхността на Меркурий, космическата сонда BepiColombo на ESA засне поразителни изображения при последното си прелитане. Те разкриват планета на екстремни контрасти – сенки, в които може да има лед, съседстват със слънчево изпечени кратери. Тези ледени пластове могат да предоставят ключова информация за миналото и бъдещето на Меркурий.

„През следващите седмици ще анализираме данните от прелитането, за да разкрием повече от мистериите на Меркурий,“ заяви ученият Герайнт Джоунс от ESA. След серията си от гравитационни маневри, мисията ще започне основната си фаза през 2027 г.

Меркурий, едва по-голям от нашата Луна, обикаля Слънцето на 58 милиона километра разстояние. Планетата преживява температури от 430°C до -180°C заради липсата на атмосфера. Повърхността ѝ крие тайни като магнитно поле, изобилие от въглерод и бавно свиване.

BepiColombo, стартирал през 2018 г., има за цел да изследва магнетизма, екзосферата и геологията на Меркурий. Камерите му вече заснеха зашеметяващи детайли, включително вулканичната характеристика Nathair Facula и младия кратер Фонтейн. През 2026 г. сондата ще пусне орбитерите на ESA и Японската космическа агенция, които ще събират данни през 2027 г., без да се доближават повече от 480 км до планетата.

