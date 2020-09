Голяма боливудска актриса в ареста след смъртта на приятеля ѝ

Б оливудската актриса Рея Чакраборти е арестувана по подозрение, че е купувала наркотици за бившия си приятел, актьора Сушант Сингх Раджпут, чието самоубийство предизвика медийна буря в Индия.

34-годишният Раджпут беше намерен мъртъв през юни в апартамента си в Мумбай. Полицията заяви, че той сам е отнел живота си.

Голяма боливудска звезда се самоуби

Самоубийството на звездата първоначално предизвика дебат за психичното здраве в индустрията за милиарди долари.

Но семейството на Раджпут оспори съобщенията, че той страда от депресия и обвини 28-годишната Чакраборти, че е задигнала парите му и го тормози.

Yes she is getting back her deeds but still now we r not sure that she is the murderer. I'm one of the biggest fan of SSR i dont support rhea but still we haven't confirmed she is guilty and why the media is doing this only the court has to right to punish her. @Tweet2Rhea pic.twitter.com/2XtLJT0d2z