Любопитно

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

14 април 2026, 07:36
М ного преди имотният милиардер Дейвид Валентас да преобрази занемарена част от крайбрежието на Бруклин в процъфтяващия квартал DUMBO („Down Under the Manhattan Bridge Overpass“), той е бил дете, израснало в Рочестър, щата Ню Йорк, по време на Голямата депресия, където научава уроците на живота по трудния начин.

Баща му, американец от първо поколение с руски и литовски корени, работещ в пощата, получава инсулт, когато Валентас е на пет години, което го оставя парализиран. За да издържа него и двамата си синове (тогава на 3 и 4 години), майка му работи непрекъснато, а когато това не е достатъчно, изпраща момчетата да живеят и работят във ферми наблизо.

„Бяхме като сираци или като наемни работници без права“, казва той. „Ставахме в пет сутринта, дояхме крави, чистехме тор, хващахме училищния автобус, прибирахме се и започвахме отново.“

Този ранен опит е тежък, спането в студ през зимата и жегата през лятото никога не е било лесно за Валентас, но именно той подхранва амбицията му. „Мисля, че най-важният урок, който научих, беше, че искам да бъда по-успешен“, казва той.

Проблемът е, че Валентас няма ясен път пред себе си. „Когато си толкова беден… не общуваш с хора, които са успешни, казва той пред Forbes. „По време на Депресията хората не ходеха в университет. Никога не съм имал ментор.“ Затова той сам прокарва своя път. Като ученик в последен клас, седейки в кабинета на директора, забелязва плакат за стипендия по програмата на Военноморските сили. Сам кандидатства, като отбелязва две предпочитани училища: Харвард, защото е чувал за него, и Университета на Вирджиния, защото „беше февруари… и си помислих, че там вероятно е по-топло“.

Седмици по-късно получава писмо, че е приет в програмата на Университета на Вирджиния. „Това беше повратен момент“, казва той. „Промени живота ми.“

Оттам нататък Валентас извървява дълъг и криволичещ път до списъка на милиардерите, включително почистване на септични ями за армията, продажба на собствената си кръв, за да си купи храна, и в крайна сметка придобиване на MBA и привличане към динамиката на Ню Йорк през 60-те години.

Днес Forbes оценява състоянието му на 2 милиарда долара, което го прави един от най-богатите хора в САЩ, благодарение на имотната му компания Two Trees Management. Той притежава над две дузини жилищни и търговски имоти в DUMBO, "Бруклин Хайтс", "Уилямсбърг" и "Манхатън".

Валентас споделя някои от тайните на своя успех:

  • №1. Вършете работата, която всички други избягват

Заради опита си във фермата Валентас никога не е гледал с пренебрежение на която и да е работа, а напротив, търсел е възможности там, където другите не искат да работят. Едно лято той приема работа във военна база на САЩ в Гренландия, където чисти септични ями, „нещо, за което дните ми във фермата ме бяха подготвили добре“, казва той. „Влизах вътре и чистех стените… по 10 часа на ден, седем дни в седмицата.“

Това се превръща в негова отличителна черта: да приема трудностите и да се насочва към възможностите. Той следва този подход и в ранната си кариера след армията, когато приема работа като инженер в Австралия и Япония, а по-късно и в недвижимите имоти, като прави огромен зaлoг върху западаща част от Бруклин, за която банките отказват да отпускат кредити. Той събира инвеститори и води тежка битка за промяна на предназначението на района. Днес носи ръкавели с личното си мото: „No Guts, No Glory“ („Без риск няма слава“).

  • №2. Срещите с нова среда могат да променят живота ви

В Университета на Вирджиния Валентас открива нещо, което никога преди не е имал, нова среда и контакти. Чрез участието си в студентско братство и общуването със състуденти от по-привилегировани среди, неговият светоглед бързо се разширява.

„Хората, които срещнах, промениха изцяло представата ми за живота“, казва той. „Те бяха от заможни семейства, спортисти, активни в студентското управление. Това беше изключително трансформиращо за мен.“

Тази среда не само разширява мисленето му, но и променя посоката му. Именно там той се запознава с Джеф Байърс, първия му партньор в Two Trees, който играе ключова роля в развитието на компанията и го въвежда в света на изкуството.

  • №3. Ако не можеш да го контролираш, не го притежавай

Първата си инвестиция Валентас прави, когато се връща в САЩ, малка фермерска къща близо до Шарлотсвил, купена за 30 000 долара. Макар сделката да изглежда добра на хартия (наемът покривал ипотеката), лошото управление почти я проваля, брокерът, на когото поверил имота, не събирал наеми и оставял къщата празна с месеци.

Днес този имот би струвал около 20 милиона долара, но Валентас го продава отдавна. „Урокът беше: ако не мога да го управлявам, не трябва да го притежавам.“

Оттогава контролът става ключов за стратегията му. В компанията си той настоява всички имоти да се управляват вътрешно.

  • №4. Следвайте инстинктите си

Валентас насърчава хората да открият какво обичат и да го следват. „Всички имаме различни интереси. Следвайте инстинктите си“, казва той, особено когато сте млади: „Светът е пред вас… проваляте се, започвате отначало.“

Когато се премества в Ню Йорк през 1966 г., той често обикаля кварталите и усеща, че трябва да смени посоката. „Просто исках да бъда предприемач в недвижимите имоти“, казва той. „Привличаше ме възможността да строя, да събирам наеми, да притежавам.“

  • №5. Поемайте големи рискове

Първоначално Валентас купува имоти в Манхатън, но скоро решава, че индустриалният квартал DUMBO има потенциал. Банките не са съгласни, отказват да го финансират, а градските власти не подкрепят идеята му.

Той намира собствен път, убеждава милиардерите от козметичната индустрия Роналд и Ленард Лаудер да го подкрепят с 6 милиона долара и води преговори с губернатора на Ню Йорк Марио Куомо, за да осигури условия за развитие на района.

„Трябва постоянно да си напомняш да не се отказваш, когато стане трудно“, казва той.

  • №6. Изберете правилния партньор в живота

Женитбата с неговата съпруга е „най-добрата сделка“, която Валентас е сключвал.

„Не учим децата си колко е важно да изберат правилния партньор“, казва той. Той отдава голяма част от успеха си на съпругата си Джейн, с която се запознава през 1969 г., когато тя наема апартамент от него.

Като студентка по изкуство, тя го запознава със семейство Лаудер, които стават ранни инвеститори в кариерата му, докато тя самата работи като арт директор за тях и за козметична компания.

Днес синът им Джед ръководи ежедневното управление на Two Trees.

Източник: forbes    
