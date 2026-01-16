Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

М илиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име, съобщава The Post .

Основателят на Oracle Лари Елисън бил принуден да преименува своя суперяхта, след като осъзнал ужасяващото значение на името ѝ, когато се прочете огледално.

Яхтата, построена в Германия, първоначално носела името Izanami, без Елисън да подозира, че ако се прочете огледално, се получава фразата „I’m a Nazi“ („Аз съм нацист“).

81-годишният Елисън избрал името от японската митология, вдъхновен от шинтоистката богиня Идзанами, свързана както с творението, така и със смъртта.

След като разбрали за неволното обидно значение на името, Елисън, който има близки роднински връзки с Израел, побързал да смени името на яхтата.

Billionaire Larry Ellison scrambles to rename yacht after coming to horrifying realization about its name https://t.co/ft46wqDJ91 pic.twitter.com/yvsnepQlfV — New York Post (@nypost) January 16, 2026

Яхтата сега е преименувана на Ronin и вече не принадлежи на Елисън. Той я продал на венецуелския банкер Виктор Варгас преди 2013 г., а настоящият ѝ собственик е италианският бизнесмен и лидер в фармацевтичната индустрия Алесандро Дел Боно.

Разкритията отново се разпространиха в социалните мрежи и потребителите започнаха да създават мемета по случая.

„Това е класическа грешка на милиардер, която изглежда сякаш е писана от Джеси Армстронг. Перфектното съчетание на висша претенция и пълна липса на базова проверка на текста“, коментира интернет потребител.

Елисън става известен и с други свои действия и мнения. Той кратко бе най-богатият човек в света през септември, когато състоянието му нарасна с 101 милиарда долара до 393 милиарда.

Billionaire tycoon forced to rename yacht after realizing it was vile phrase when spelt backwards https://t.co/AOZV7GWL9B — Daily Mail (@DailyMail) January 15, 2026

Основал Oracle през 1977 г. след като напуснал колежа, Елисън остава най-големият индивидуален акционер в компанията. В миналото той е бил подложен на критики за корпоративното управление, като акционерите го обвиняват в прекомерен контрол, особено при придобивания на компании, в които е имал личен дял.

Адвокатите за защита на личните данни също са критикували Елисън за неговите възгледи относно данните и наблюдението.

След терористичните атаки на 11 септември той публично подкрепи идеята за национална база данни за идентификация, което породи тревоги за гражданските свободи.

По-късно коментарите му, че наблюдението чрез изкуствен интелект може да подобри поведението на обществото, предизвикаха опасения за авторитарна употреба на технологиите.

Политически, подкрепата на Елисън за консервативни каузи и близките му връзки с противоречиви лидери допълнително разделят общественото мнение. Критиците твърдят, че богатството му му дава непропорционално влияние върху публичната политика, докато привържениците го виждат като защитник на националната сигурност и технологичното лидерство.