Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

М илиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име, съобщава The Post.
Основателят на Oracle Лари Елисън бил принуден да преименува своя суперяхта, след като осъзнал ужасяващото значение на името ѝ, когато се прочете огледално.
Яхтата, построена в Германия, първоначално носела името Izanami, без Елисън да подозира, че ако се прочете огледално, се получава фразата „I’m a Nazi“ („Аз съм нацист“).
81-годишният Елисън избрал името от японската митология, вдъхновен от шинтоистката богиня Идзанами, свързана както с творението, така и със смъртта.
След като разбрали за неволното обидно значение на името, Елисън, който има близки роднински връзки с Израел, побързал да смени името на яхтата.
Яхтата сега е преименувана на Ronin и вече не принадлежи на Елисън. Той я продал на венецуелския банкер Виктор Варгас преди 2013 г., а настоящият ѝ собственик е италианският бизнесмен и лидер в фармацевтичната индустрия Алесандро Дел Боно.
Разкритията отново се разпространиха в социалните мрежи и потребителите започнаха да създават мемета по случая.
„Това е класическа грешка на милиардер, която изглежда сякаш е писана от Джеси Армстронг. Перфектното съчетание на висша претенция и пълна липса на базова проверка на текста“, коментира интернет потребител.
Елисън става известен и с други свои действия и мнения. Той кратко бе най-богатият човек в света през септември, когато състоянието му нарасна с 101 милиарда долара до 393 милиарда.
Основал Oracle през 1977 г. след като напуснал колежа, Елисън остава най-големият индивидуален акционер в компанията. В миналото той е бил подложен на критики за корпоративното управление, като акционерите го обвиняват в прекомерен контрол, особено при придобивания на компании, в които е имал личен дял.
Адвокатите за защита на личните данни също са критикували Елисън за неговите възгледи относно данните и наблюдението.
След терористичните атаки на 11 септември той публично подкрепи идеята за национална база данни за идентификация, което породи тревоги за гражданските свободи.
По-късно коментарите му, че наблюдението чрез изкуствен интелект може да подобри поведението на обществото, предизвикаха опасения за авторитарна употреба на технологиите.
Политически, подкрепата на Елисън за консервативни каузи и близките му връзки с противоречиви лидери допълнително разделят общественото мнение. Критиците твърдят, че богатството му му дава непропорционално влияние върху публичната политика, докато привържениците го виждат като защитник на националната сигурност и технологичното лидерство.