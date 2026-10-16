За Кейти Захария тиктака „часовникът на Скарамучи“

Е два два дни след като пое поста, за Кейти Захария вече тиктака хронометър.

Дебютният ѝ брифинг като прессекретар на Белия дом във вторник беше - както Томас Хобс би казал лаконично - нервен, смиряващ и кратък.

Отзивите в социалните мрежи за първите 15 минути слава на Захария - близо половината от които прекарани в изчитане на постиженията на Доналд Тръмп в стил „ZachGPT“ - бяха безжалостни, пише Newsweek в свой анализ.

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Тя прие въпроси от трима журналисти и след това приключи пресконференцията преди заминаването на президента за Аляска, оставяйки зад гърба си умоляващите викове на останалите без отговор репортери.

Питър Александър от CNN цитира високопоставен служител от администрацията на Тръмп, чиято прогноза беше мрачна: „Мисля, че тя ще бъде истинска катастрофа“.

Може би най-хладният отзив дойде от неназован представител на Белия дом, който заяви пред Джейк Трейлър от MS NOW: „Тя трябва да стане много по-добра, и то бързо, иначе ще счупи рекорда на Скарамучи“.

Либералният журналист Аарон Рупар заяви, че Захария е направила така, че нейната предшественичка Каролин Ливит да „изглежда като Уинстън Чърчил“. Шепа критици я обвиниха в нарушение на Закона „Хач“ (Hatch Act), тъй като рекламираше предизборните митинги на Тръмп за междинните избори от трибуната.

Част от тази критика е справедлива, макар и малко жестока. Но първият брифинг по правило е лош ориентиращ фактор за това колко дълго ще издържи един прессекретар на поста си.

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Захария - шестата на Тръмп - на своя едва втори ден на поста може би заслужава повече време на часовника от това, което колегата ѝ току-що ѝ пусна. Часовник, който поне да работи още няколко дни.

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Вземете за пример самия Муч (Скарамучи) - харизматичен комуникатор.

Дебютът на Антъни Скарамучи в зала 1 на 21 юли 2017 г. като директор по комуникациите беше чаровна офанзива, която завърши с това, че той прати въздушна целувка на пресата.

Той си тръгна на 31 юли - това бе едно от първите действия на Джон Кели като началник на кабинета - 10 дни по-късно, или 11 според неговото собствено броене, чрез което името му се превърна в мерна единица за политическо време, припомня Newsweek.

(По-късно той изчисли премиерския мандат на Лиз Тръс във Великобритания на 4,1 Скарамучи).

Мъжът, който подаде оставка часове след назначаването на Скарамучи, бе направил може би най-пословичния дебют в съвременната история.

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Шон Спайсър, който ръководеше комуникациите на Националния комитет на Републиканската партия от 2011 г., използва първото си появяване на трибуната, за да твърди невярно, че встъпването в длъжност на Тръмп е събрало „най-голямата аудитория, ставала някога свидетел на инаугурация, точка“, след което не прие никакви въпроси.

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И все пак той издържа още шест месеца - повече от 16 Скарамучи, ако броите. Стефани Гришам никога не даде нито един брифинг за девет месеца, позовавайки се на това колко често самият Тръмп отговаря на въпроси.

По тези стандарти три въпроса са респектиращ старт за Захария.

Белият дом при демократите също не е имунизиран. Карин Жан-Пиер бе прекарала повече от година като основен заместник на Джен Псаки, давайки брифинги от същата тази трибуна, преди да поеме поста през 2022 г.

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Дни преди междинните избори същата година тя осъди „мега MAGA републиканските представители“ от трибуната - коментари, за които Службата на специалния съветник по-късно установи, че нарушават Закона „Хач“, което ѝ донесе предупредително писмо.

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Това е същото обвинение, което сега е насочено и срещу Захария. Жан-Пиер остана на поста, докато Джо Байдън не напусна Белия дом.

Разбира се, истинският урок от ерата „Скарамучи“ е, че часовникът се настройва от шефа, а не от залата за брифинги. Захария нарече Тръмп „своя най-добър говорител“, а в този Бял дом това е повече от ласкателство. Това е описание на длъжността.

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Президент, който сам отговаря на толкова много въпроси, оставя своя прессекретар в ролята на подгряващ изпълнител.

И нека бъдем честни: Тръмп не винаги се придържа към предсказуем сценарий. Съчувствайте на прессекретаря, който се опитва да го изпревари.

Това също така е съвсем различен спорт от телевизионното коментаторство в кабелните мрежи, което направи Захария известна.

Няма любезен водещ, няма рекламни паузи, а само побелели журналисти, които крещят неудобни въпроси. Е, поне тези, които не са от лагера MAGA.

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Освен това Захария все пак произведе новина, съобщавайки, че от замесената в скандал Кимбърли Гилфойл е поискано да подаде оставка като посланик в Гърция.

Критиците все пак може да се окажат прави за съдбата на Захария. 15-минутните брифинги няма да оцелеят след три седмици под лупата на междинните избори, а тепърва предстоят и по-трудни въпроси относно публикациите, които тя е изтрила, наред с останалите неща.

Вашингтон обаче има дългогодишния навик да бърка първите впечатления с прогнози.

Ако Захария все още е на трибуната на 23 октомври, тя ще е надживяла Муч по чиято и да е сметка - с точно един Скарамучи, оставащ до Изборния ден.