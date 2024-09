Шепот от отвъдното: Мистериозната история на дъската Уиджа

А ко сте фен на филмите на ужасите, вероятно сте запознати с дъската Уиджа (Ouija). Може би сте я виждали във филми като "Екзорсистът " или сте я използвали сами - мистериозната дъска отдавна пленява вниманието на хората с обещанието си да свърже живите и мъртвите.

И въпреки че дъската е неизменна част от поп културата, много малко се знае за произхода й. Според историка Робърт Мърч историята на Уиджа е толкова мистериозна, колкото и връзката й с отвъдното.

Мърч прекарва години в изучаване на историята на дъската за сеанси и споделя пред The Guardian за откритията си.

Масовите смъртни случаи в гражданската война в САЩ са създали широко разпространено желание за контакт с мъртвите и медиумите са започнали да предлагат услугите си в големите градове в страната.

“Всички са загубили баща, син, чичо, дядо, братовчед”, каза Мърч.

“Смъртта докосна всички по начин, който никога не се е случвал в САЩ.”

Според Мърч много семейства е трябвало да се преборят с това, че телата на близките им никога няма да бъдат върнати при тях, а дъската Уиджа им е давала необходимото спокойствие, независимо дали наистина е свързвала живите с мъртвите, или е била измама на шарлатанин.

“Дъските Уиджа дадоха на хората спокойствие, защото не можеха да получат отговори по друг начин.”

