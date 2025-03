Шефът на "Покемон" разкри, че поредицата може да продължи още 100 години

Ш ефът на компанията "Покемон" вярва, че поредицата може да продължи да съществува поне още 50 години, ако продължи да въвежда иновации.

Пусната за пръв път на Game Boy на Нинтендо през 1996 г., видеоиграта се разпространи във филми, телевизия и играчки и се превърна в един от най-печелившите медийни франчайзи в света.

Неотдавна играта с карти, базирана на сладките същества в центъра на нейната вселена, отбеляза рязък ръст на популярността - но също така доведе до появата на прекупвачи и измамници в това хоби.

Главният изпълнителен директор Цунеказу Ишихара, който ръководи компанията от 1998 г., говори пред BBC News преди годишното си обновление за тайната на успеха, справянето с предизвикателствата и бъдещето на поредицата.

Съобщения за Деня на покемоните

Денят на покемоните е ежегодна демонстрация на предстоящи издания, подобрения и събития.

Феновете се надяват на новини за предстоящото заглавие "Легендите на Покемон" за Нинтендо: и информация за популярната игра с карти за търговия.

Ишихара не издаде твърде много преди събитието, но заяви, че дългосрочната цел е „да се обогати както реалният, така и виртуалният свят“.

Пример за това е Pokémon GO - успешното приложение за мобилни телефони на компанията, което работи с GPS на устройството, за да поставя чудовища в реалния свят.

„Според мен именно това е най-голямата сила на "Покемон" и за нас е важно да предложим подобна идея. Така че това е начинът, по който мисля за това, което искаме да постигнем по-нататък“, казва той.

Прекупвачи на покемони и фалшификати

Една от най-горещите теми сред дългогодишните фенове на "Покемон" днес са прекупвачите.

Възраждането на колекционерската игра с карти привлече вниманието на прекупвачите, които изкупуват нови опаковки с надеждата да се сдобият с редки и ценни карти.

Ютубърът Логан Пол насочи вниманието на много хора към потенциалните печалби от това хоби, когато плати 5,3 млн. долара за най-скъпата карта с покемони в историята.

Компаниите, занимаващи се с игри, отдавна имат проблеми с пазара на стоки втора употреба и Ишихара казва, че това „пречи на продажбата на нови продукти“.

„Когато пазарът на стоки втора употреба стане по-ценен заради рядкостта, това е проблематично, защото засяга нашия бизнес.“

Феновете предлагат компанията "Покемон" да произвежда по-голям обем от трудни за намиране или лимитирани продукти, но Ишихара казва, че не може да направи много, за да контролира пазара на препродажба.

„Тези предмети се смятат за ценни, защото са редки или се смятат за стари - и не е наша работа да казваме, че не са“, казва той.

По темата за фалшивите продукти Ишихара е по-директен и казва, че правните екипи на компанията се борят „стриктно“ срещу клонингите и фалшификатите от самото начало.

Неотдавна тя спечели дълга съдебна битка срещу китайска компания, която стои зад имитиращо мобилно приложение.

По-рано тази година тя се присъедини към Нинтендо, за да съди създателите на Palworld - онлайн мултиплейър игра за оцеляване, описвана като „покемони с оръжия“.

Тя твърди, че разработчикът е нарушил патенти, което той отрича.

Тайната на успеха на "Покемон"

"Покемон" продължава да привлича нови почитатели на франчайза, като наред със заглавията за видеоигри се разпространява и в анимета, игри с карти, филми и играчки.

The Pokémon Presents will reportedly only focus on Kanto-based products, says Takato Utsunomiya



“We want to bring Pokémon back to its glory days. For the 30th anniversary, we will rerelease Kanto 30 times over the next 30 years. We have deleted Legends ZA.” pic.twitter.com/IhZSTEkjs5