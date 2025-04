Северна Америка пропада, откриват геолози

П од Северна Америка, в самото сърце на Средния Запад, се случва нещо странно – огромни скални блокове потъват в земната мантия, като част от древна океанска плоча, която бавно променя структурата на континента, пише Newsweek

Това е заключението на изследователи от САЩ и Китай, които са установили, че земната кора изтънява в резултат на потъването на част от древна океанска плоча под нея.

Scientists have discovered that cratons beneath North America are slowly dripping into the mantle, a rare geological process that offers direct insight into the dynamic changes occurring deep underground. https://t.co/fMRybaxNZA pic.twitter.com/2E2JtfXfL2