Най-мистериозната дупка в света: Диамантената мина Мирни

С ред сибирската пустиня се намира градчето Мирни, единственият знак за цивилизация в безлюдна пустош, простираща се на километри. В града живеят само няколко постоянни жители, в малка общност, построена на колове, за да не позволят на разтапящата се замръзналост да наводни домовете им през пролетта.

В интерес на истината град Мирни би бил напълно незабележителен, ако не се брои едно нещо. В средата на града има гигантска дупка, дълбока над 300 метра и широка над 800 метра, от която са се добивали мистериозно количество диаманти. Местни жители твърдят, че тя засмуква всичко, което прелита над нея, включително хеликоптери, но досега няма такъв потвърден инцидент.

Съветският лов на диаманти в Сибир

През 1955 г. Съветският съюз все още се възстановява след Втората световна война. Огромен екип от съветски геолози претърсва страната след края на войната с надеждата да открие в почвата следи от химикали, които да подсказват за наличието на диаманти.

Накрая трима от тях попадат на диамант. Докато пресяват седименти в Източен Сибир, трима геолози откриват кимберлит, който сигнализира за наличието на диаманти в района.

Изграждането на мината започва през 1957 г. Ако пространството и работната ръка позволяваха, това трябваше да бъде най-голямата и най-успешна диамантена мина, която светът някога е виждал.

Строителният процес обаче се сблъсква с няколко проблема.

Първо, земята в Сибир е покрита с дебел слой замръзналост през поне седем месеца от годината, което затруднява пробиването ѝ. През петте месеца, в които не е замръзнала, ледът се превръща в кал, което прави строителството върху него почти невъзможно.

Освен това средната температура в региона през зимата е 40 градуса под нулата. Всъщност е толкова студено, че автомобилните гуми се съсипват, а маслото замръзва.

Въпреки това Съветският съюз продължава да упорства. С помощта на реактивни двигатели за размразяване на земята, дебели покрития, които да предпазят машините от замръзване, и динамит за пробиване на вечната замръзналост инженерите успяват да пробият земята и да изкопаят своята мина.

Диамантената мина "Мирни" доказва своята стойност

До 1960 г. мината е готова и работи, като се оказва, че е толкова успешна, колкото геолозите са се надявали.

