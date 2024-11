Как е изглеждала планетата ни преди 600 милиона години?

Н овото изследване разкрива, че Земята не винаги е била планетата с океани и морета, каквато я познаваме днес, а в един момент е приличала повече на гигантска снежна топка.

Геолозите отдавна подозират, че температурата на Земята е спаднала драстично през този период, което е довело до замръзването на планетата. Въпреки това те спорели за степента на замръзване на планетата — по-специално, дали ледникът наистина е покрил цялото земно кълбо, стигайки до екватора.

Earth may have experienced a "snowball" period sometime before 650 million years ago where the oceans froze over and, from space, Earth would have appeared as lifeless as Jupiter's moons. (📷 Mikkel Juul Jensen/SPL/COSMOS) pic.twitter.com/skicXYZaHU — Andrew Rader (@marsrader) May 27, 2019

Сега нови доказателства, открити в пясъчниците Тавакаив (или "Тава") в Скалистите планини на Колорадо, подкрепят хипотезата, че цялата планета е била заледена.

„Това изследване представя първото физическо доказателство, че Ледената Земя е достигнала континентите на екватора“, заяви Лиъм Кортни-Дейвис, водещ автор на новото изследване и постдокторант в катедрата по геоложки науки в Университета на Колорадо, Боулдър.

Но защо пясъчниците Тава са толкова важен елемент от тази загадка?

По време на периода на Ледената Земя Колорадо не се е намирал на сегашната си северна ширина; всъщност е бил разположен на екватора като част от безизлазния суперконтинент Лаврентия.

Our "Snowball Earth" was once covered in 1,000 feet of ice >> http://t.co/4kWzerdx71 pic.twitter.com/MMtgJqS5ey — Discovery (@Discovery) April 15, 2015

Днес, характерните за пясъчниците Тава скали излизат на повърхността в няколко точки от предната верига на Колорадо, особено около връх Пайкс. За геолозите тези особености разказват увлекателна история: те започнали като пясъци на повърхността, но впоследствие били избутани под земята.

„Тези геоложки форми, известни като инжектити, обикновено се образуват под ледени покривки, включително в съвременна Антарктика“, каза Кортни-Дейвис.

Използвайки метод за датиране, наречен лазерна аблационна масспектрометрия, учените събрали проби от минерали, съдържащи железен оксид от скалите на Тава. След това, с помощта на лазер, те освободили малки количества от радиоактивния елемент уран. Тъй като урановите атоми се разпадат с известна скорост, изследователите успели да определят кога тези скали вероятно са били погълнати от земната повърхност — някъде между 690 и 660 милиона години, което попада в разгара на предполагаемата фаза на Земята на снежната топка.

Scottish and Irish rocks confirmed as rare record of ‘snowball Earth’ | #Geology #GeologyPage #snowball



One exposed outcrop of the formation, found on Scottish islands called the Garvellachs, is unique as it shows the transition into ..



Read More: https://t.co/8ktmljRbry — Geology Page (@GeologyPage) November 8, 2024

Кортни-Дейвис добавя, че разбирането на този период в историята на Земята може да помогне на учените да разгледат по-добре връзката между климатичните промени и основните еволюционни преходи в историята на живота. Например, смята се, че първите многоклетъчни организми, предшествениците на съвременните животни и растения, се появили в океаните малко след като Ледената Земя се е разтопила.

„Имате климат, който се развива, и живот, който се развива с него. Всичко това се е случило по време на катаклизма на Ледената Земя“, подчерта Кортни-Дейвис. „Трябва да разберем по-добре този период, за да осъзнаем как ние и планетата сме еволюирали заедно.“

