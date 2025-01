"Голямото момче": Разкрит е най-отровният паяк в света

У чените са открили съвсем нов вид паяк, който според експерти е най-отровният в света.

Сиднийския фуниеобразен паяк от много години държи титлата на най-отровното пълзящо животно - ухапванията му могат да причинят тежки симптоми, включително болка, мускулни спазми, изпотяване, затруднено дишане и в редки случаи смърт, ако не се лекуват.

Регистрирани са 13 смъртни случая на хора, ухапани от тези паяци.

Според нова статия в списание BMC Ecology and Evolution този вид всъщност се състои от три отделни вида паяци.

