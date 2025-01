„Целувката на жената-паяк“: Дженифър Лопес в блестящи паяжини на филмова премиера (СНИМКИ)

55-годишната Дженифър Лопес се появи на премиерата на предстоящия си филм „Целувката на жената-паяк“ на филмовия фестивал „Сънданс“ 2025, облечена в много актуална дантелена рокля, съчетана с детайли от паяжини с кристали.

Изработена от албанския дизайнер Валдрин Сахити, дългата до земята рокля (2310 долара) беше допълнително изпъстрена с две кристални рози на рамото и талията. Тя допълни визията си с черни токчета на Christian Louboutin (1 795 долара).

