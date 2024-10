„Семейство Симпсън“ разкри загадката за Хоумър отпреди 35 години

С ериалът „Семейство Симпсън“ отговори на един дългогодишен въпрос в 35-годишната си история.

Анимационният сериал, който дебютира по Fox през декември 1989 г., често е представял Хоумър Симпсън като некомпетентен служител на АЕЦ „Спрингфийлд“, която е собственост на г-н Бърнс, но който винаги запазва работата си.

В епизода, излъчен в неделя - Shoddy Heat - сериалът разкри, че бащата на Хоумър, дядо Ейб, е сключил сделка, според която синът му винаги ще има работа в централата.

В епизода, ретроспекциите разкриха, че дядо Ейб е работил като частен детектив с партньор на име Били О'Донъл.

Фирмата на Симпсън и О'Донъл е проучвала Бърнс по поръчка, финансирана от приятелката на Бърнс по това време, Агнес Скинър.

Бърнс казва, че е имал „еднопосочен билет за рая“, когато О'Донъл мистериозно изчезва.

В крайна сметка дядо Ейб стига до сделка с Бърнс, според която той ще осигури на Хоумър работа в завода за цял живот в замяна на прекратяване на разследването.

Феновете изглежда се забавляват с епизода, като един от тях го нарича „страхотен и много забавен“.

Преди излъчването на серията ветеранът сценарист на „Семейство Симпсън“ Ал Джийн написа, че ще изпрати подписан сценарий на този, който успее да отгатне „дългогодишната мистерия“, която ще бъде разрешена.

Един от печелившите отговори гласеше: „Как Хоумър запазва работата си след толкова време - някаква сделка, която Ейб и Монтгомъри са сключили в началото.“

Друго печелившо предположение гласеше: „Защо Хоумър все още не е уволнен от завода?“

Друга загадка, също разкрита в епизода, е, че О'Донъл не е умрял, а е бил подкупен от Бърнс като другия компонент в споразумението.

