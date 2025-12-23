България

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

"Това би поставило под съмнение независимостта на БНБ", заявява управителят на институцията

23 декември 2025, 09:58
Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер
Източник: БТА

В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на държавата зависи от стабилното функциониране на основните публични институции, заяви в интервю за БТА управителят на Българската народна банка Димитър Радев. По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи. Радев подчерта, че не би приел да бъде служебен министър-председател, тъй като това би поставило под съмнение независимостта на БНБ. Той отбеляза още, че перспективата за присъединяване към еврозоната създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

В интервюто Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е „най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

Следва пълният текст на интервюто:

Г-н Радев за пореден път в последните години се намираме в състояние на правителство в оставка. Този път това се случва дни преди страната ни да влезе в еврозоната. Какъв е Вашият коментар?

- Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати. Нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи.

Хората често свързват политическата нестабилност с икономически риск. Основателно ли е това?

- Не автоматично. Истинският риск възниква, когато политическата нестабилност се съчетае с липса на отговорни и последователни решения. В нашия случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане. Това отново подчертава значението на институциите и на способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка.

Каква е ролята на централната банка в подобна ситуация?

- Ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност.

Влизането в еврозоната променя ли нещата?

- Определено. Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление.

Удължаването на бюджета често се възприема като слабост. Как гледате на това?

- Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели.

Могат ли институциите да компенсират липсата на политическа стабилност?

- До известна степен – да. Те могат да осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля.

Съгласно Конституцията Вие сте сред възможните служебни министър-председатели. Бихте ли приели?

- Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим.

Как финансовите пазари гледат на България в настоящата ситуация?

- Финансовите пазари са прагматични. Те оценяват дали има ясни правила, дали институциите функционират ефективно и дали стратегическата посока е убедителна. Перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект в това отношение, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства.

Какъв е по-широкият извод от случващото се днес?

- Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество.

Какво е вашето послание преди празниците?

- Държавата има опора, дори когато политиката е в криза. Това не решава всички проблеми, но дава основание за относително спокойствие и умерен оптимизъм. В навечерието на Коледа и Новата година пожелавам здраве, спокойни празници и време за близките. Нека новата година донесе увереност, разум и стабилност.

Източник: Спас Стамболски, БТА    
Последвайте ни

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 7 минути

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Свят Преди 23 минути

Той уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Свят Преди 44 минути

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

България Преди 47 минути

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Свят Преди 51 минути

Не се съобщава за жертви

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Свят Преди 56 минути

Той е настоял френският държавен глава да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

България Преди 1 час

Журналисти и граждани изразяват недоволството си с протестно кафе пред сградата на медията

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

България Преди 1 час

Водачът е задържан, а автомобилът е иззет

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

България Преди 1 час

Това се случило две седмици, след като от автомобила ѝ е задигнат лаптоп

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

България Преди 1 час

Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика

.

Нов детски кът в Happy Лозенец

Любопитно Преди 2 часа

.

Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади

Любопитно Преди 2 часа

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

По данни на очевидци тя е с дълбочина около 4 метра

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

България Преди 2 часа

При произшествието загинаха две жени на 52 и 80 години

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

България Преди 3 часа

Причината - интензивния трафик заради предстоящите празнични дни

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Анна Курникова и Енрике Иглесиас станаха родители за четвърти път!

Edna.bg

Днес имен ден празнуват тези красиви имена

Edna.bg

ЦСКА с ъпдейт за стадион „Българска армия“ (видео)

Gong.bg

Компани: Положихме основа, върху която можем да постигаме целите си през 2026 година

Gong.bg

Скрита камера: Жена заложи капан и залови мъже при опит да отворят чужда кола

Nova.bg

Висока скорост и здравословен проблем са сред версиите за тежката катастрофа във Варна

Nova.bg