Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер

29 септември 2025, 12:31
Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)
Източник: БТА/АР

П оследната колекция, върху която лично е работил дизайнерът Джорджо Армани, беше представена в Милано, предадоха осведомителните агенции.

Тя беше показана в Пинакотеката на Брера. 

Армани, известен в модния свят като "Крал Джорджо", почина по-рано този месец на 91-годишна възраст.

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер.

Събитието привлече множество знаменитости, сред които холивудските актьори Ричард Гиър и Кейт Бланшет, отбелязва Ройтерс.

Моделите дефилираха в ефирни тоалети край множество фенери и под музикален съпровод на живо, като италианският композитор Лудовико Ейнауди свиреше на пиано.

Колекцията, чиято цветова гама варира от сиво до тъмно синьо и тъмно зелено, е озаглавена "Пантелерия, Милано" - препратка към две места, любими на Армани.

"Тази колекция - последната, върху която Джорджо Армани лично работи, в известен смисъл е свидетелство за стила и края на един цикъл, за да могат да започнат нови", обявиха от модната къща в разпространено прессъобщение, цитирано от Ройтерс.

Шоуто приключи със солово дефиле на латвийката Агнесе Зогла, един от любимите модели на дизайнера, облечена в елегантна синя рокля.

Последната колекция на Джорджо Армани
14 снимки
Последната колекция на Джорджо Армани
Последната колекция на Джорджо Армани
Последната колекция на Джорджо Армани
Последната колекция на Джорджо Армани

В края на ревюто племенницата на Армани Силвана и житейският и бизнес партньор на дизайнера Лео дел'Орко – съответно начело на дамските и мъжките колекции – излязоха да поздравят публиката и бяха посрещнати с продължителни аплодисменти.

"Чувствам се... поласкан, че бяхме поканени да се върнем в Милано, за да отбележим неговото величие", каза режисьорът Спайк Лий при влизането си на шоуто.

"Освен че беше невероятен дизайнер, той беше и хуманист. Беше невероятен филантроп", отбеляза Бланшет.

Ревюто на Джорджо Армани закри Седмицата на модата в Милано, а модните почитатели вече се отправят към Париж за следващия кръг от ревюта. Седмицата на модата във френската столица започва днес, 29 септември.

Източник: Теодора Славянова/БТА    
Джорджо Армани Модна колекция Седмица на модата в Милано Почит Моден дизайнер Модно шоу
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски" във вторник
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 17 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски" в София
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 17 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 16 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 16 часа

