Седмица на експериментите в „Черешката на тортата"

17 януари 2026, 14:58
Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

К олоритни риалити герои ще станат част от новата седмица в „Черешката на тортата“. Петима домакини от най-обсъжданите предавания в телевизионния ефир ще внесат хумор и интересни рецепти в домовете на зрителите от понеделник до петък в 20:00 ч. Смели експерименти с вкусове и продукти ще бележат предстоящите вечери, гарнирани с оригинални шеги и кулинарна конкуренция.

Първи като домакин ще се представи забавният герой от „Един за друг“ Иван Иванов. За него е известно, че обича съпругата, колата си и вкусната храна. Продуктите ще са от кюстендилския край, а на масата ще има пера, сланина и любопитни разговори. Покана за гостуване в неговата резиденция ще отправи бизнесменът Симеон Кралев, който преживя много гладни дни в „Игри на волята“. Арената ще бъде кухнята, а шеф Манчев ще остане безмълвен от системата му за рязане. Дивата сестра на Big Brother актрисата и каскадьор Кристи Кирилова ще рони люти сълзи, докато приготвя ястията. Експериментите ще имат променлив успех, а историите ще са от Ню Йорк през Лас Вегас до София.

Седмицата ще продължи в дома на инфлуенсърката и бивша европейска шампионка по карате Айлин Бобева, която ще заложи на семпло меню, а разкритията по време на вечерта ще са големи. Гостите ще получат отговор на въпроса: Защо някой влиза в любовно предаване, когато вече е открил любовта? Финал на седмицата ще постави ромската перла с несломим характер Грозденка Владова. Тя ще посрещне компанията в родния си Лом, а баба й ще направи всичко възможно, за да гостите не останат гладни. Продават ли ромите децата си и задължена ли е Грозденка, да се омъжи за мъж от същия произход?

Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Черешката на тортата“ всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
