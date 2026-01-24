Любопитно

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

24 януари 2026, 10:36
Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“
П оетични вечери и артистични ястия ще поднесат домакините в „Черешката на тортата“. Новите риалити герои ще впрегнат всички сили от понеделник до петък в 20:00 ч., за да докажат, че кухнята може да се превърне в сцена на неподозирани техни таланти.

Капризите на някои от тях ще донесат по-малко точки на сътрапезниците им. Шеф Иван Манчев ще остане верен на себе си и няма да спести нито похвали, нито критики.

Следващата седмица в кулинарната надпревара влизат молдовският фактор в „Игри на волята“ Раду Шуляк, артистичната чаровница от Hell’s Kitchen, която е опитала късмета си и в романтично риалити Ивелина Иванова, музикалното момиче и победителка в „Един за друг“ 2025 Никол Ризова, кралицата на кросфита, достигнала пределите на своята воля на Блатото – Десислава Сапунджиева и бургаският Ромео, който не скри сълзите си от камерите на Big Brother – Виктор Ангелов.

Вечерите ще са изпълнени с разкази за живота на всеки от риалити героите, а много от ястията ще предизвикат недоумение. Какво е кулебяка? Как се прави мамалига и яде ли се шапката на Гугуца?

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

