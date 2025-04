С тегло 75 килограма и стойност от 5,3 милиона евро: Как изглежда най-скъпото куче в света

С пециалните породи кучета винаги са били скъпи и колкото по-рядко е животното, толкова по-скъпо е било. Но истинският рекорд беше счупен от куче на име Cadabomb Okami, което наскоро беше закупено за фантастичната сума от 5,3 милиона евро.

Kadabomb Okami е хибрид на вълк и кавказка овчарка и тази смесица го прави "първият по рода си". Размерът на това куче е впечатляващ: на 8-месечна възраст той тежи 75 килограма и и висок 76 сантиметра.

Кучето е родено в САЩ и е продадено чрез брокер в Индия на нов собственик. Новият собственик на Kadabomb е 51-годишният С. Сатиш, известен развъдчик на кучета и президент на Асоциацията на индийския киноложки клуб от Бангалор, Индия.

Сега той има огромна колекция от кучета, включваща над 150 породи.

„Това е изключително рядка порода кучета и изглежда точно като вълк. Тази порода никога не е била продавана в света досега. Похарчих огромна сума, за да купя това кученце, защото обичам кучета и обичам да имам уникални кучета и да ги представям на Индия“, каза Сатиш.

Кавказката овчарка е силна и издръжлива порода кучета, която произхожда от планинските райони на Грузия, Армения, Азербайджан и Централна Азия. Те са били използвани от древни времена за защита на добитъка от хищници. Три такива кучета биха могли да защитят стадо овце от вълци.

