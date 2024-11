Верен и след смъртта: Как лабрадудъл помогна да се разреши убийството на стопанката му

Л оялният лабрадудъл Титан изигра ключова роля в разкриването на убийството на своята собственичка, след като отказа да се отдели от нейното тяло на мястото на престъплението.

На 5 април полицията реагира на сигнал за пожар в Сан Маркос, Тексас и откри обгорено до неузнаваемост тяло. На мястото е бил и Титан, който е лаел по полицаите и е отказвал да се отдели от останките на собственичката си.

