Майчина любов: Куче занесе умиращото си малко на ветеринар

М айка куче занесе малкото си тежко болно кутре във ветеринарен кабинет, за да получи животоспасяващо лечение. Не, това не е част от детска приказка, а истинска история, заснета от охранителни камери в Турция, в провинцията край Истанбул, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Записите показват как

бездомното куче носи умиращото си кутре в устата си под проливния дъжд и го оставя на прага на ветеринарна клиника.

Тогава един от служителите на клиниката забелязва ситуацията и бързо внася кученцето вътре за лечение.

Кутрето е в много тежко състояние, с опасно слаб сърдечен ритъм и веднага е отнесено в интензивното отделение на клиниката. Майката на малкото не се отделя от лекарите и от време на време поглежда към бебето си, което в този момент получава грижи от ветеринарите.

A mother dog carried her puppy to the vet, whose heart stopped because it was freezing cold.



The puppy was saved after the veterinarian's intervention. 🐶😇 pic.twitter.com/57HLe7LlHf