С перли и очила: Риана показа снимки от раждането на двете си деца

Р иана отпразнува Международния ден на жената, като сподели невиждани досега снимки от раждането на двамата си синове – RZA и Riot.

Изпълнителката на Diamonds публикува кадрите в Instagram в събота, отдавайки почит на красотата на майчинството. В публикацията си тя включи редки моменти със синовете си, заснети веднага след раждането им.

„Несъмнено най-силното нещо, което някога съм правила като жена… моите малки чудеса! #InternationalWomensDay“, написа тя.

Риана разкри още, че е родила, носейки перли и слънчеви очила: „И да, родих с перли и слънчеви очила… не питайте, много неща се случваха“, добави тя.

На първата снимка, направена през май 2022 г., първородният ѝ син RZA е полегнал върху гърдите ѝ в родилната зала. Сега 2-годишното момченце е сгушено до врата на майка си, която носи перлена огърлица с диамантена кора и огърлица със златен медальон.

Втората снимка показва най-малкия ѝ син, Riot, който сега е на 1 година, свит на гърдите ѝ. На кадъра певицата си прави селфи, носейки чифт розови слънчеви очила. Riot е роден през август 2023 г.

37-годишната изпълнителка споделя двамата си синове с A$AP Rocky, с когото има връзка от 2020 г. Въпреки предизвикателствата на родителството, Риана наскоро разкри пред Harper’s Bazaar, че „най-страхотното нещо“ при Rocky е да го вижда като баща.

„Той излъчва чистота и чар, когато се занимава с децата ни“, споделя тя.

Певицата с усмивка признава, че понякога се дразни от специалната връзка между синовете им и баща им: „Понякога те сякаш живеят повече за него, отколкото за мен. И аз си казвам: Знаете ли кой ви е сготвил? Знаете ли кой ви роди?“, пошегува се тя.

Макар че двамата рядко споделят подробности за децата си, Риана разкри интересни неща за техните характери.

„RZA е просто емпат“, споделя тя за първородния си син. „Той е толкова вълшебен. Обожава музиката, мелодиите, книгите, водата… Времето за баня, плуването, басейните, плажовете – всичко това го прави щастлив.“

Що се отнася до Riot, той носи „радостен хаос“ в дома:

„Когато се събуди, започва да пищи и крещи – но не защото плаче, а защото иска да пее“, разказва певицата. „И аз си казвам: Добре, тръгваме! Той е моята сутрешна аларма! Не приема не за отговор. Не знам откъде дойде това, пич…“

